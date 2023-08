VÍDEO | Impressionant tempesta a Mallorca

Les tempestes també han arribat aquest diumenge a Mallorca i ho han fet amb una força inusitada en què vent i pluja s’han conjugat en pocs minuts i han ocasionat una gran quantitat d’incidents. En un primer balanç, a les 12.00 hores, Emergències ha reportat un total de 86 incidències a les Illes Balears, de les quals 84 s’han registrat a Mallorca (amb 49 incidències a Palma i 24 a Calvià) i 2 a Eivissa. Les pluges han arribat a 60 litres per metre quadrat en menys d’una hora i algunes ratxes de vent han arribat als 120 km/h.

Calvià ha estat un dels primers Ajuntaments que ha fet un balanç provisional d’incidències i ha reportat diversos incidents relacionats amb el vent, especialment amb caiguda de branques i mobiliari urbà. De fet, els vídeos del temporal que assota les Illes han començat a circular a les xarxes socials. Per exemple, es poden veure vídeos de com la tempesta i el vent arrosseguen amb violència tota mena de mobiliari al Port d’Andratx, Mallorca, o com la força del vent fa volar una placa metàl·lica arrencada pel vent que impacta contra les terrasses d’un edifici a Cala Major i també de com despenja una bastida a Es Forti.

Tempesta ben vitenca al Port d'Andratx, Mallorca. Avui dematí. pic.twitter.com/FpSIIohzR1 — RAFEL PERELLÓ (@rperellob) August 27, 2023

Que se nos ha puesto un poco mal el tiempo en Mallorca. #CalaMajor pic.twitter.com/feVWgFajGY — 𝗗𝗔𝗡𝗜 𝗧𝗢𝗥𝗥𝗘𝗦 🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴 (@jumpcarey) August 27, 2023

La lluvia intensa y el fuerte viento descuelga andamio de un edificio de es Fortí, Palma pic.twitter.com/zidObJvIUS — Carlos Durán Alcalá (@IBCarlosDuran) August 27, 2023

Ferida una dona embarassada

Una dona embarassada ha resultat ferida aquest diumenge en haver-li caigut a sobre un rètol, a causa del temporal que aquesta jornada afecta el conjunt de les Balears. La dona ha hagut de ser traslladada al PAC després que li hagi caigut un rètol a sobre, provocant-li una caiguda i talls a la cama. A més, dos nens han estat arrossegats pel vent en un matalàs a la platja d’Illetes, tot i que poc després han pogut ser localitzats en unes roques.

Platges tancades

El consistori ha hissat bandera vermella a totes les platges del municipi. A més, dos nens han estat arrossegats pel vent en un matalàs a la platja d’Illetes, tot i que poc després han pogut ser localitzats en unes roques. També ha tancat l’accés a Punta Ballena MA12 per acumulació d’aigua i ha tallat els carrers Quevedo i Miguel dels Santos Oliver per caigudes de branques.