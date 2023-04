MÉTEO | Els llocs on caldrà treure el paraigua aquest cap de setmana

La meteorologia d’aquest últim cap de setmana d’abril estarà marcada per una lleugera pujada de temperatures a gairebé tot el territori i pluges que afectaran comarques concretes de Catalunya, algunes de les quals també esperen tempesta amb calamarsa o pedra. Pel que fa als termòmetres, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, les temperatures màximes pujaran moderadament aquest divendres a gran part del país i superarà els 30 graus a algunes comarques de Ponent i s’hi aproximarà en les gironines. De cara a dissabte, però, i tot i que continuaran sent elevades, aquestes xifres podrien tornar a baixar i quedar-se per sota dels 30. També és possible que diumenge es mantinguin alguns ruixats i que aguantin fins al dilluns, 1 de maig.

Divendres de núvols i termòmetres per sobre els 30 graus

El sol serà protagonista aquest divendres al matí a Catalunya, però el cel s’anirà tapant fins a quedar totalment cobert a tot el país a partir de la tarda. La previsió meteorològica, però, no indica que s’esperin aiguats aquest divendres. El més destacat d’aquest dia es trobarà als termòmetres, principalment al de les comarques d’interior, on les màximes s’aproximaran o superaran els 30 graus. Per exemple, al Pallars Jussà màximes de 33 graus, a la Noguera de 32, al Segrià de 30, a la Segarra i a Urgell de 29, i al Berguedà 28 graus.

Al litoral també farà calor, amb temperatures màximes que oscil·laran entre els 22 i els 24 graus. A les comarques gironines seran una mica més elevades, assolint els 28 graus a l’Alt Empordà i al Gironès, i entre 26 i 27 a la resta de zones.

Previsió de pluges i, fins i tot, tempesta amb calamarsa al Pirineu i Prepirineu aquest dissabte a la tarda, 29 d’abril | Pixabay

Quan i on s’espera que plogui?

L’abril, un mes que normalment està marcat per les pluges i que aquest any ha sigut molt sec -agreujant encara més la crisi que viu Catalunya per la sequera-, sembla que acabarà aquest cap de setmana deixant alguns ruixats a la meitat del país que, puntualment, podrien ser tempesta amb calamarsa o pedra. El matí serà tranquil, amb el cel serè i poc ennuvolat, però la situació meteorològica al país -sobretot al nord- anirà canviant amb les hores. El dia acabarà amb el cel totalment ennuvolat i, segons el Meteocat, s’espera precipitació en forma de xàfec a les comarques del Pirineu, Prepirineu i de la meitat oest del país. A més, podria arribar també a la resta del quadrant nord-est de Catalunya a partir del vespre.

Aquests ruixats seran d’intensitat feble i moderada i les quantitats d’aigua que s’acumularan seran, majoritàriament, entre minses i poc abundants. Ara bé, poden ser localment abundants a les comarques del Pirineu, on tampoc es descarta que pugui haver-hi tempestes i, en alguns punts, acompanyada de calamarsa o pedra. En aquesta meitat nord del país, s’espera que els termòmetres baixin uns graus, però les temperatures màximes no baixaran dels 20 graus.

A l’extrem sud del país sí que pujaran moderadament les màximes amb 23 graus al Montsià, 28 al Baix Ebre, 29 a Terra Alta i 32 a Ribera d’Ebre.

Cap de setmana, del 29 i 30 d’abril, de núvols a les comarques del litoral i prelitoral, amb temperatures lleugerament més altes

Més pluges la setmana que ve

Segons la previsió meteorològica, les precipitacions podrien mantenir-se la setmana que ve. De fet, la possibilitat de pluges el dilluns, 1 de maig -Dia del Treballador-, segons el Meteocat, són mitjanes, malgrat que aquesta opció es redueix considerablement de cara a dimarts. Pel que fa a les temperatures, tant les màximes com les mínimes baixaran lleugerament el dilluns, però la corba torna a pujar a partir de dimarts. Les màximes rondaran entre els 20 els 23 graus, mentre que les mínimes se situaran al voltant dels 13 graus.