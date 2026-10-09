Catalunya ha viscut una setmana marcada pels forts temporals de pluja gairebé continuats que han posat a prova les infraestructures del país. Unes pluges que per aquest cap de setmana desapareixeran del territori català.
Durant la jornada d’aquest divendres regnarà el cel serè o poc ennuvolat tot i que poden acabar creixent alguns núvols alts i mitjans a partir del final del matí pel nord-oest del país. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indiquen que aquestes nuvolades, tot i que minses, permetran que les temperatures siguin lleugera o moderadament més baixes.
Cap de setmana sense pluja
Dissabte i el diumenge la situació gairebé no variarà respecte de divendres. Durant dissabte el cel serè o poc ennuvolat continuarà regnant tot i que es poden produir algunes bandes de núvols alts i mitjans que es desplaçaran per tot el territori. A la tarda es podran arribar a generar alguns núvols d’evolució poc importants al Pirineu i al massís del Port. En el cas de dissabte, però, les temperatures trencaran la tendència a la baixa i pujaran lleugerament tant pel que fa a les màximes.
Diumenge tornarà a ser un dia en el qual els núvols alts creuaran el territori d’oest a est, uns núvols alts que faran que el cel romangui entre poc i mig ennuvolat al matí i entre mig i molt ennuvolat a la tarda, sobretot a la meitat oest. El Meteocat assenyala que “al vessant nord del Pirineu el cel es mantindrà cobert durant la tarda. Al final del dia els núvols tendiran a minvar”.
🌤️El cap de setmana i l’inici de la setmana vinent, predominarà l’ambient assolellat i la 🌡️temperatura tendirà a ser més alta. Tot i això, circularan alguns intervals de núvols poc importants. https://t.co/PTXIiN9tuY— Meteocat (@meteocat) October 8, 2026
Pel que fa a les temperatures aquestes tornaran a pujar lleugerament tot i que al Pirineu aquests canvis tèrmics no es faran notar. Pel que fa a la màxima aquesta pujarà lleugerament a Ponent i al prelitoral sud tot i que es mantindrà estable a la resta del territori.