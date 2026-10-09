Cataluña ha vivido una semana marcada por los fuertes temporales de lluvia casi continuados que han puesto a prueba las infraestructuras del país. Unas lluvias que para este fin de semana desaparecerán del territorio catalán.

Durante la jornada de este viernes reinará el cielo despejado o poco nublado, aunque pueden acabar creciendo algunas nubes altas y medias a partir del final de la mañana por el noroeste del país. Según las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), estas nubladas, aunque escasas, permitirán que las temperaturas sean ligera o moderadamente más bajas.

Fin de semana sin lluvia

El sábado y el domingo la situación casi no variará respecto al viernes. Durante el sábado, el cielo despejado o poco nublado continuará reinando, aunque se pueden producir algunas bandas de nubes altas y medias que se desplazarán por todo el territorio. Por la tarde se podrán llegar a generar algunas nubes de evolución poco importantes en el Pirineo y en el macizo del Port. En el caso del sábado, sin embargo, las temperaturas romperán la tendencia a la baja y subirán ligeramente en cuanto a las máximas.

El domingo volverá a ser un día en el que las nubes altas cruzarán el territorio de oeste a este, unas nubes altas que harán que el cielo permanezca entre poco y medio nublado por la mañana y entre medio y muy nublado por la tarde, sobre todo en la mitad oeste. El Meteocat señala que «en la vertiente norte del Pirineo el cielo se mantendrá cubierto durante la tarde. Al final del día las nubes tenderán a disminuir».

🌤️El cap de setmana i l’inici de la setmana vinent, predominarà l’ambient assolellat i la 🌡️temperatura tendirà a ser més alta. Tot i això, circularan alguns intervals de núvols poc importants. https://t.co/PTXIiN9tuY — Meteocat (@meteocat) October 8, 2026

En cuanto a las temperaturas, estas volverán a subir ligeramente aunque en el Pirineo estos cambios térmicos no se harán notar. En cuanto a la máxima, esta subirá ligeramente en Ponent y en el prelitoral sur aunque se mantendrá estable en el resto del territorio.