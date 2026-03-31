El Parlament de Catalunya s’ampliarà a un edifici de la Guàrdia Urbana del parc de la Ciutadella. Es tracta de les cavallerisses de la policia local barcelonina, que estan situades al carrer de Wellington, 1. L’anunci l’ha fet aquest dimarts l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, en un acte a la cambra catalana.
Amb aquesta ampliació, pendent des de fa unes dues dècades, el Parlament disposarà de 8.000 m² quadrats més, dels quals uns 3.000 seran soterrats, que se sumaran als 13.600 actuals. De totes maneres, el més calent és a l’aigüera i per ara únicament s’ha formalitzat la signatura del protocol entre Collboni, Rull i Illa. De moment, no hi ha un calendari clar per a l’inici d’obres, però la previsió és que pugui estar enllestida com a tot tardar en uns sis o vuit anys. Amb la signatura del protocol es desencalla un planejament de l’any 2006, ara fa 20 anys.
A tres minuts de la seu actual
El projecte preveu, d’una banda, ampliar la institució amb un edifici annex en un espai proper, a només tres minuts de la cambra catalana actual; de l’altra, redefinir els espais actuals del Palau tenint en compte la seva protecció patrimonial, i, finalment, remodelar l’entorn en el marc de la transformació del parc de la Ciutadella.
Rull ha defensat que el projecte ha de servir per tenir un Parlament del segle XXI “obert, operatiu i útil”; Collboni ha reivindicat que Barcelona “exerceix plenament la seva responsabilitat com a capital del país” cedint l’espai, i Illa ha emmarcat l’acord en una “Catalunya d’entesa” i de “consensos”.
Al límit de la seva capacitat
En la seva intervenció, Rull ha reconegut que el Parlament havia arribat al límit de la seva capacitat.
El text signat concreta que serà el Parlament qui licitarà la redacció del projecte executiu. La proposta haurà d’incloure un pla de mobilitat que no suposi un obstacle per al nou pla director de la Ciutadella. Una de les possibilitats que hi ha sobre la taula és que es construexi un aparcament soterrani.
Transformació del parc de la Ciutadella
El parc viu una profunda transformació, i a més de recuperar alguns dels seus edificis més importants, com l’Hivernacle, el Museu Martorell, i en un futur el Castell dels Tres Dragons i l‘Umbracle, es convetirà en un nou pol de recerca i innovació científica amb tres edificis i una superfície d’uns 46.000 m².