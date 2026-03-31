El Parlament de Catalunya se ampliará a un edificio de la Guardia Urbana del parque de la Ciutadella. Se trata de las caballerizas de la policía local barcelonesa, que están situadas en la calle de Wellington, 1. El anuncio lo ha hecho este martes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Parlament, Josep Rull, en un acto en la cámara catalana.

Con esta ampliación, pendiente desde hace unas dos décadas, el Parlament dispondrá de 8.000 m² cuadrados más, de los cuales unos 3.000 serán subterráneos, que se sumarán a los 13.600 actuales. De todas maneras, el tema está todavía en proceso y por ahora únicamente se ha formalizado la firma del protocolo entre Collboni, Rull e Illa. De momento, no hay un calendario claro para el inicio de obras, pero la previsión es que pueda estar finalizada a más tardar en unos seis u ocho años. Con la firma del protocolo se desbloquea un planeamiento del año 2006, hace ahora 20 años.

A tres minutos de la sede actual

El proyecto prevé, por un lado, ampliar la institución con un edificio anexo en un espacio cercano, a solo tres minutos de la cámara catalana actual; por otro, redefinir los espacios actuales del Palacio teniendo en cuenta su protección patrimonial, y, finalmente, remodelar el entorno en el marco de la transformación del parque de la Ciutadella.

Rull ha defendido que el proyecto debe servir para tener un Parlament del siglo XXI «abierto, operativo y útil»; Collboni ha reivindicado que Barcelona “ejerce plenamente su responsabilidad como capital del país” cediendo el espacio, e Illa ha enmarcado el acuerdo en una “Cataluña de entendimiento” y de “consensos”.

Firma del protocolo para ampliar el Parlament de Catalunya, con Josep Rull, Salvador Illa y Jaume Collboni / Ayuntamiento de Barcelona

Al límite de su capacidad

En su intervención, Rull ha reconocido que el Parlament había llegado al límite de su capacidad.

El texto firmado concreta que será el Parlament quien licitará la redacción del proyecto ejecutivo. La propuesta deberá incluir un plan de movilidad que no suponga un obstáculo para el nuevo plan director de la Ciutadella. Una de las posibilidades que hay sobre la mesa es que se construya un aparcamiento subterráneo.

Transformación del parque de la Ciutadella

El parque vive una profunda transformación, y además de recuperar algunos de sus edificios más importantes, como l’Hivernacle, el Museu Martorell, y en el futuro el Castell dels Tres Dragons y el‘Umbracle, se convertirá en un nuevo polo de investigación e innovación científica con tres edificios y una superficie de unos 46.000 m².