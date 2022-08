Telecinco prepara una còpia d’El Hormiguero amb un presentador inesperat

La franja maleïda per a Telecinco és aquella que va entre les vuit i les nou de la nit, l’hora en què abans emetien el Pasapalabra. En aquella època sempre eren líders gràcies al concurs, el que ara troben a faltar perquè no ha funcionat cap espai dels que han emès en substitució seva. I quin és el problema darrere de fer una audiència baixa en aquest moment? Que això afecta directament a l’Informatiu que emeten tot just després.

En un primer moment van voler allargar el Sálvame per intentar que els teleespectadors del programa del cor es mantinguessin a la pantalla una hora més, però poc després va començar la crisi de l’espai i l’audiència va començar a baixar dràsticament. Van provar amb un parell de concursos que tampoc no van anar bé i, fins i tot, van crear un programa especial anomenat Ya son las ocho que no ha tingut tan bona acollida com s’esperaven.

Davant d’aquest problema, ara intenten fer un replantejament per apropar-se al seu rival. Yo Tele anuncia en exclusiva que la direcció de Mediaset està preparant un nou espai diari similar a El Hormiguero d’Antena 3 que emetrien en aquella franja. S’anomenaria El ático i al darrere estaria la productora de dos grans èxits com Mask Singer i Got Talent. El presentador? Tota una sorpresa, Ion Aramendi.

Ion Aramendi estarà al capdavant de la nova aposta de Telecinco

Telecinco confia a Ion Aramendi una de les seves apostes més importants

La cadena va fitxar el presentador basc per posar-lo al capdavant dels debats de Supervivientes de diumenge, un paper en el que no ha desagradat. Ara li haurien confiat aquesta nova aposta, una de les més importants de cara a la temporada vinent. La decisió encara no estaria presa, però en aquest programa voldrien entrevistar un personatge famós cada vespre que acompanyarien de seccions en clau d’humor amb diversos col·laboradors. La seva estrena no serà imminent, per això, i de moment continuaran apostant per la nova versió de Sálvame Sandía.