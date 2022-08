‘Sálvame’ pot perdre dos dels tertulians més importants en una nova crisi

Rafa Mora ha estat protagonista de les últimes emissions de Sálvame, un col·laborador que ara mateix està a la corda fluixa perquè s’ha barallat amb els companys en unes discussions que no han fet gens de gràcia a la direcció del programa. Tampoc no està rebent missatges gaire positius de l’audiència, precisament, tenint en compte que han arribat a demanar el seu acomiadament immediat. Es troba al centre de la diana i és per això que el programa del cor de Telecinco ha decidit posar sobre la taula una sèrie de condicions que Rafa Mora haurà de complir si vol continuar treballant allà.

Li han deixat clar que ha de canviar d’actitud radicalment o es veuran forçat a fer-lo fora, ja que no poden permetre que embogeixi d’ira contra els companys d’una manera tan despectiva. Per tal de saber què opinava l’audiència, han obert una enquesta online en què preguntaven si creien que la seva presència era perjudicial per al programa. La resposta? Un sí demolidor.

💣¡ENCUESTA BOMBA!💣 ¿Crees que la presencia de Rafa Mora es perjudicial para Sálvame?#yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 23, 2022

Rafa Mora, trist pels problemes a Sálvame

Rafa Mora ha intentat fer-se la víctima i ha destacat que se sent molt malament i que pateix molta ansietat: “Jo vull treballar per estar bé, per ser feliç. Sé que sóc responsable de moltes de les coses que diuen, però d’altres no i això està fent mal a la meva família. Els hi he dit que estic bé i que no es preocupin, que si veig que estan molt afectades m’obligaran a prendre una decisió que no vull prendre. Jo a Sálvame estic complint un somni, però no vull passar-ho malament perquè no sé si és necessari”.

Cal recordar que aquesta és la tercera vegada que es troben en aquesta situació de tenir-lo a la corda fluixa mentre els teleespectadors exigeixen que el facin fora. En les dues ocasions anteriors no van fer ni cas i, pel que sembla, ara tornaran a fer el mateix… el que pot fer molt de mal al programa.

Kiko Matamoros amenaça d’abandonar Sálvame per culpa de Rafa Mora

Mentrestant, Kiko Matamoros ha volgut dir la seva sobre el tema. El col·laborador no se suporta amb Rafa Mora, amb els qui es baralla sempre que es veu. Davant d’aquesta situació, el programa hauria decidit que el millor és que no coincideixin a plató. Ara bé, aquesta opció no agrada a Kiko Matamoros: “No coincidir és restar-li oportunitats de venir a ell, així que si he de ser una càrrega perquè un company hagi de venir a treballar, doncs jo abandonaria el programa. No tinc cap problema perquè ja he marxat una vegada i tornaria a fer-ho una segona”.

“Si yo voy a ser una carga para que un compañero venga más días, yo me voy. No tengo ningún problema, ya me he ido una vez y me iría una segunda”, continuaba #yoveosálvamehttps://t.co/zUlghbL06y — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 24, 2022

Poc després, el programa emetia un vídeo sobre ell i la xicota en què tornaven a destacar la diferència d’edat entre ells, un tema que ja l’ha enfadat molt en altres ocasions. Com va reaccionar? Tornant a marxar de plató, el que va enfadar la presentadora perquè considera que no ho hauria de fer.