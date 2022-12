Rosario de ‘La isla de las tentaciones’, superada, deixa la televisió

Rosario ha estat una de les concursants més mediàtiques de La isla de las tentaciones, una experiència televisiva que ha aprofitat per fer-se influencer. A Instagram congrega gairebé 400.000 seguidors, els qui deixaran de saber tant d’ella durant una temporada perquè ha decidit desaparèixer de televisió.

Ara que el seu ex està participant a la nova edició del reality, ella està rebent un munt de comentaris que l’estan començant a afectar. Darrerament, no se l’està veient a televisió, el que hauria donat ales a molts detractors per criticar-la i per treure a la llum especulacions. Ella, farta de tot, hauria decidit desconnectar: “No travesso un bon moment. No em ve de gust sortir de casa, no em ve de gust relacionar-me amb ningú… Sento contínuament com si algú m’estigués aixafant el pit. Sento falta d’aire i punxades en el cor“, ha revelat.

Rosario no tornarà a acudir al plató de La isla de las tentaciones

Creu que l’exposició pública li està passant factura i que és aquest el motiu de la forta pressió que sent. Per tal de millorar aquest estat anímic, s’hauria posat en mans d’un psicòleg que l’ajudarà a veure què és exactament el que li passa: “En tota aquesta situació d’ansietat, m’he adonat que necessito treure coses de la meva vida. Considero que el tema de la televisió m’està afectant i per això l’estic deixant apartat. M’hi desvincularé perquè no crec que hagi d’anar a plató a comentar la participació del meu ex. Què he d’opinar jo? M’és absolutament igual i crec que si acabo opinant al respecte, estaré fallant als meus principis. Necessito deixar d’aparèixer a televisió“, ha etzibat.

Rosario deixa les xarxes per salut mental | Mtmad

La jove deixarà de participar en els programes de Telecinco que l’estaven contractant i se centrarà en la seva feina d’influencer a les xarxes. Està farta de les crítiques i, en aquests moments, reconeix que no sap gestionar la situació i els comentaris que rep. Aquesta serà una etapa més tranquil·la per a ella, que opta per deixar de donar la seva opinió.