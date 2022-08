L’ex marit d’Anabel Pantoja preocupa els fans des de l’hospital

L’ex marit d’Anabel Pantoja, Omar Sánchez, ha preocupat molt els seguidors en anar a l’hospital per una urgència aquest passat diumenge. Omar Sánchez tenia febre molt alta, es trobava malament i estava molt preocupat per si tenia Covid, perquè tenia símptomes respiratoris. De fet, no descartava haver d’ingressar a l’hospital. Ara bé, al final la situació no ha estat tan greu com preveia i no ha hagut de quedar-se a l’hospital. “Creia que anaven a ingressar-me, però finalment com la PCR ha donat negatiu no m’ingressen”, ha explicat en directe via telefònica al programa Ya es verano de Telecinco.

Ha estat en aquesta breu intervenció on ha confirmat que té bronquitis i que ja està prenent el tractament. “No es Covid ni res. Repós uns dies i després tornada a la feina”, ha explicat des de l’hospital. Després, a través d’Instagram, ha tranquil·litzat els seus fans i els ha assegurat que ja es troba millor. També els ha agraït els missatges de suport i de preocupació per la seva salut i ha compartit un story amb el text: “M’ha escrit molta gent, també l’Anabel, preguntant-me què em passava. Gràcies pel suport”.

El retrobament amb Anabel Pantoja

Precisament amb Anabel s’ha retrobat en l’últim programa de Déjate querer. Ha estat un programa molt comentat perquè la parella -que encara no ha signat els papers de divorci- s’ha retrobat després de la participació d’Anabel Pantoja a Supervivientes, on s’ha tornat a enamorar i ha protagonitzat imatges molt pujades de to amb la seva nova parella, Yulen Pereira. En aquest emocionant retrobament els dos han exhibit molta sintonia malgrat el mal que s’han fet en aquest reality. De fet, Omar Sánchez li va dir que s’alegrava molt que s’hagi enamorat perquè vol “tota la felicitat” per a ella. “T’estimaré sempre. Has sigut una persona que has estat quatre anys a la meva vida i no tinc cap retret”, va dir Sánchez. Anabel Pantoja li va demanar perdó si li havia fet mal.