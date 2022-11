Noemí Ungría, d’estrella de ‘Gran Hermano’ a vendre robots de cuina

Noemí Ungría va fer-se famosa gràcies a Gran Hermano el 2002, moment en què els teleespectadors de Telecinco van conèixer-la i la van veure’s enamorar-se de la companya Raquel Morillas. La parella va casar-se l’any següent i van patir un accident de trànsit que els provocaria ferides molt greus. Ara la barcelonina torna a ser notícia pel canvi de vida radical que ha experimentat, el que ha sortit a la llum poc després de saber-se que l’ex està treballant a l’ONCE.

Raquel i Noemí, quan participaven a Gran Hermano | Telecinco

A què es dedica actualment Noemí de Gran Hermano?

L’exconcursant ha explicat com s’està guanyant la vida últimament, una feina que res no té a veure amb la televisió. Quan va acabar el concurs, ella va aprofitar el carisma que té per començar a treballar en màrqueting per a una empresa americana. I ara? S’ha fet autònoma i compagina diverses eines.

La que li genera més diners té a veure amb la gastronomia: “He nascut amb un do per vendre i, per això, tinc tres negocis. Ara venc robots de cuina, pastilles per aprimar-se i cremes veganes”. La noia fa de tot i s’embutxaca una bona quantitat de diners: “Sempre se m’ha donat bé vendre, però reconec que molts clients em compren perquè em reconeixen com la noia de Gran Hermano. Estic guanyant gairebé uns 6.000 € mensuals. Venen totes les mares de l’escola dels meus fills i els faig demostracions perquè aprenguin com funciona el Ferrari de la cuina”.

“Tots els records que tinc de televisió són bons, crec que el meu cervell ha eliminat les parts dolentes… Hi ha coses que ja no recordo, gràcies a Déu, perquè n’hi ha hagut de molt dolentes. El que sí que tinc clar és que ara soc una persona plena i molt més feliç que abans especialment gràcies al meu marit. En ell vaig trobar l’home que necessitava, l’home que m’aporta l’estabilitat que mai no havia tingut i que creia que mai no tindria. També és cert que haver estat mare m’ha canviat, com crec que canvia a totes les dones”.

Noemí ensenya com funciona els robots de cuina | Telecinco

Noemí Ungría ha refet la seva vida, està casada i té dos fills

Noemí Ungría va refer la seva vida uns anys després de la separació de Raquel. Va començar una relació amb Enric Bayón, el conegut paparazzo amb qui actualment viu a Cabrils. Es van casar el 2009 i són pares d’un nen i una nena.

Aquesta estabilitat diu que ha esdevingut clau a l’hora de tornar a ser feliç i d’aconseguir viure sense trobar a faltar la televisió i la fama. Una reaparició estel·lar que diu que la va deixar amb ganes de més. Caldrà esperar per veure si continua dedicant-se a les vendes o si opta per tornar a la petita pantalla després de 20 anys.