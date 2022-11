Mariló Montero, a la diana per manipular i tractar malament els convidats

Mariló Montero torna a rebre crítiques per la seva actitud en les entrevistes. Des que Risto Mejide la seleccionés com a presentadora substituta del Todo es mentira que part de l’audiència està escrivint comentaris negatius contra ella pel to que fa servir quan parla amb algun expert. La van deixar verda pel tracte que va fer amb una sanitària en el programa de dilluns. No va agradar que la interrompés i que donés la seva opinió personal quan aquesta no aportava res. Doncs bé, ha tornat a passar una cosa similar.

La presentadora estava entrevistant Victoria Rosell, delegada del govern espanyol contra la violència de gènere. Mariló va destacar una part de la seva intervenció i la va acusar d’haver acusat els jutges de prevaricar, una anàlisi errònia que va enfurismar la convidada: “Li demanaria que no manipulés les meves paraules i que no posi paraules en la meva boca que no he dit perquè, a més a més, seria susceptible d’una querella per calúmnies”.

Quan Mariló Montero va intentar defensar-se, l’entrevistada va deixar anar una altra clatellada: “Jo tampoc no he dit això, deu haver algun problema de so. Jo no he dit res més que això i li demanaria, per respecte a la informació, que no manipulés les meves paraules. Jo crec que m’explico bé”. La presentadora va continuar insistint i, com era d’esperar, li han dit de tot a les xarxes perquè consideren que no és bona en aquesta feina.

Mariló Montero, criticada per la seva actitud durant les entrevistes | Cuatro

Els teleespectadors carreguen contra Mariló Montero

La xarxa ràpidament s’ha omplert de crítiques amb molta crueltat cap a Mariló Montero. La periodista ha rebut per totes bandes: “He sentit vergonya aliena en sentir Mariló Montero”, “La televisió pública no hauria de permetre que una persona com Mariló manipuli les paraules, tingui tan poc rigor periodístic, es basi en una opinió intencionada basada en mentides dia rere dia. És un horror per al periodisme”, “Gaudint del repàs que li està donant Vicky Rosell a Mariló Montero”, “Qui ha tingut la brillant idea de contractar Mariló Montero?” o “S’ha recuperat Mariló de les clatellades o continua atordida? Quina inepta que heu contractat, valenta inútil. Però a ella li és igual i té la cara de formigó. Fa pena” són alguns dels comentaris que han escrit.

He sentido vergüenza ajena viendo a Mariló Montero!! — Miguel Ángel RodríguezⓂ️ (sin medicar) (@MarMedicar) November 17, 2022

La televisión pública no debería permitir que una persona como Mariló Montero manipule las palabras, tenga tan poco rigor periodístico, se base en opinión intencionada basada en bulos día tras día. Es un esperpento para el periodismo. — Antígona ✊🏼💜😽 (@antigona_g) November 16, 2022

Disfrutando del repaso que le está dando @VickyRosell a Mariló Montero en @todoesmentiratv .@remerikos — McGregor (@McGregorPozo) November 16, 2022

Quién ha tenido la brillante idea de contratar a Mariló Montero? — Cesca Soriano (@SorianoCesca) November 17, 2022