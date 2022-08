Laura Fa titlla una companya de “terrorista” en una baralla a Twitter

Laura Fa mai no s’ha caracteritzat per callar-se les seves opinions, una sinceritat que no agrada gaire als seus companys de Telecinco. La periodista del cor catalana ha reaccionat amb molta ràbia contra Isabel Rábago, col·laboradora de diversos espais de la cadena. Què ha passat?

El problema entre elles començava amb un tuit d’Isabel en què criticava una noia menor d’edat que va acusar falsament un home d’haver-la violat: “Una niñata de 13 anys va inventar-se una violació perquè arribava tard a casa. La niñata va acusar un home que va ser enviat a presó. Gràcies a les càmeres de seguretat i la feina policial, aquest home va poder demostrar la seva innocència. I ara veniu a dir-me això de “jo et crec, germana” i tal”, ha escrit.

Isabel Rábago genera controvèrsia per l’opinió sobre les denúncies falses | Telecinco

Aquest ha estat un tuit molt controvertit que ha generat moltíssima repercussió, amb crítiques ferotges cap a ella entre les que destaca la que ha fet Laura Fa des del seu perfil personal: “Espero que mai no passis ni tu ni ningú a qui estimis per un episodi de violència sexual perquè veuràs que ben aviat se t’oblida el 0,03% de denúncies falses i comences a empatitzar més amb les víctimes. Tuits d’aquest tipus em semblen directament terrorisme“. De moment no ha tingut resposta de la companya de cadena, però la tensió entre elles deu ser intensa ara mateix.

Espero que nunca pases ni tú ni nadie que quieras por un episodio de violencia sexual, porque verás como pronto se te olvida el 0’03% de denuncias falsas y empiezas a empatizar más con las víctimas. Tuits de este tipo me parecen directamente terrorismo — Laura Fa (@Laura__Fa) August 29, 2022

Isabel Rábago reacciona a les crítiques que ha rebut per la seva opinió

Aquell no va ser l’únic tuit d’Isabel Rábago sobre el tema, però. També va voler reaccionar a tots els comentaris que estava rebent: “Algunes respostes fan molta pudor i vergonya. Aquí no hi tenen lloc, ho sento. Suposo que aquests perfils no tindran pares, germans, amics, tiets… però la ideologia davant de tot, no sigui que se’ls hi espatlli el discurset. Tots hauríem de censurar en bloc aquest tipus de conductes. Aquestes dones no fan cap favor a les que sí que són maltractades, violades i agredides. No comprenc que en comptes de censurar aquestes barbaritats alguns intentin desviar el focus amb discursets ideològics. Tot molt fort”.

Todos deberíamos censurar en bloque este tipo de conductas. Flaco favor hacen estas mujeres a las que sí son maltratadas, violadas, agredidas. No comprendo que en vez de censurar esta barbaridad algunos intenten desviar el foco con discursitos ideológicos. Tremendo todo. — Isabel Rábago 🇪🇸 (@RABAGOISABEL) August 28, 2022

Aquest comentari no ha evitat que la resta d’usuaris continuessin criticant-la per l’opinió que ha publicat, però queda clar que ella continua pensant el mateix.