José Antonio Avilés, desemmascarat pels companys: “Has comès un delicte”

José Antonio Avilés torna a ser protagonista d’una polèmica. El controvertit tertulià de televisió està treballant actualment a Sálvame, programa que li ha donat una oportunitat després de fer-la grossa en altres feines en què el van enxampar mentint i aportant informació falsa en diverses ocasions. Ara han pogut saber que el noi ha comès un delicte i no han dubtat en acusar-lo d’haver-ho fet públicament en un programa en què ha quedat en evidència.

Ha estat Sergi Ferré qui ha tret a la llum aquesta nova acusació contra José Antonio Avilés: “Has tornat a mentir i has tornat a cometre un delicte. Ara marxes de plató indignat, però saps de què parlarem”, etzibava a mode d’amenaça. No passava gaire temps abans que revelessin què havien descobert sobre Avilés: “Has suplantat la identitat de dues persones“.

El delicte és greu i, encara més, si ha estat reiterat en fer-ho dues vegades. Però com ho ha fet i quan? “Hi ha una aplicació per lligar entre homes homosexuals que es diu Grindr. Has de posar la teva foto de perfil i, a partir d’aquí, la gent t’escriu i et pot posar cara. El problema és que Avilés ha enviat fotografies de dues persones diferents en el seu perfil i això suposa una suplantació de la identitat”.

José Antonio Avilés s’enfronta als companys després de l’acusació | Telecinco

José Antonio Avilés, en evidència i enxampat pels companys de Sálvame

El reporter se n’ha assabentat perquè José Antonio Avilés hauria fet servir aquest mètode amb un amic seu de Còrdova: “José Antonio no té cap foto en el seu perfil, però li va enviar un parell de fotos seves al meu amic en la primera conversa de l’1 de setembre. El meu amic no li va contestar i, 14 dies després, Avilés li escriu des del mateix perfil i li envia dues fotos d’una altra persona. Quin va ser el problema? Que Avilés s’havia esborrat l’aplicació pocs dies abans i per això li havia desaparegut la primera conversa, amb la qual cosa ell no va adonar-se de l’error”.

“El pitjor de tot és que l’1 d’octubre va crear-se un perfil nou i va enviar-li fotos d’una altra persona diferent des d’allà. En aquesta última ocasió, el meu amic accepta i comencen a parlar fins i tot en una trucada telefònica”, ha explicat el reporter mentre José Antonio Avilés no feia més que cridar i intentar negar tota la informació que estava demostrant amb captures de pantalla incloses.

José Antonio Avilés, enxampat a Sálvame | Telecinco

José Antonio Avilés s’ha vist contra les cordes i ha estat llavors quan ha intentat quedar bé tot assegurant que li havien hackejat el telèfon mòbil. Ningú no s’ho ha cregut, és clar, sobretot quan han dit que hi havia moltes persones escrivint missatges al programa tot assegurant que José Antonio havia actuat de la mateixa manera amb ells: “Ets un delinqüent“, han etzibat contra ell en una escena que ha tornat a deixar-lo en evidència.