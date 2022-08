José Antonio Avilés, a l’atur i desesperat: “Perdut i sense rumb”

Telecinco ha cancel·lat Viva la vida per sorpresa, un programa que presentava Emma García tots els caps de setmana. La presentadora es queda sense feina, així com tota la resta dels seus col·laboradors. Ella va acomiadar-se públicament entre llàgrimes, mentre que d’altres ho han fet en els seus respectius perfils d’Instagram. Aquest és el cas de Diego Arrabal, que va aprofitar per carregar contra el seu acomiadament. L’últim en pronunciar-se ha estat José Antonio Avilés en un escrit molt contundent.

En ell, el tertulià més controvertit del programa assegura que està “perdut i sense rumb” des que ha acabat aquesta aventura professional. S’ha tancat una etapa de la seva vida i no està convençut que se n’obrin d’altres: “Gràcies a tots pels vostres missatges, la vostra estima és súper necessària sempre però en aquestes ocasions encara més. Estic bé i calmat, el que és estrany en mi. Aquesta és una sensació estranya perquè no sé estar aturat i la veritat és que s’està apropant el cap de setmana i trobo a faltar la pressió d’haver d’aconseguir alguna cosa amb la que sorprendre-us”.

José Antonio Avilés es queda sense feina | Telecinco

El col·laborador fa balanç d’aquesta etapa

Té clar que aquests han estat quatre anys “meravellosos” i reconeix que no s’esperava que la televisió el pogués arribar a marcar tant: “No sé què serà de mi en aquest món de la comunicació, però tinc clar que m’esforçaré en aconseguir els millors temes per poder entretenir-vos allà on vagi i on la vida m’emporti, sobretot allà on em donin l’oportunitat de poder treballar i demostrar”.

Ara intentarà desconnectar i recarregar piles en aquestes vacances forçoses, en les que diu que estarà pendent del telèfon “fins que torni a sonar“.

José Antonio Avilés se sincera sobre una època difícil | Instagram

Les companyes de José Antonio Avilés també s’acomiaden de Telecinco

La resta de tertulianes del programa també han volgut acomiadar-se d’aquesta feina, un programa que les ha ajudat a tenir repercussió mediàtica aquests darrers anys. Una d’elles ha estat Raquel Bollo, que s’ha mostrat optimista de cara al futur: “S’acaba una etapa de la meva vida i n’arribarà una altra. M’he sentit súper valorada, m’han cuidat i m’han donat molt de suport alhora que m’ensenyaven com treballar”. Makoke, per la seva banda, ha reconegut que té una mica de ressaca emocional: “Els sentiments són de tristesa. S’acaba un cicle i es tanca una porta, però s’obre una finestra”.