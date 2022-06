Jorge Fernández de ‘La ruleta de la suerte’: “Plorava molt abans de gravar”

Jorge Fernández està lligant a Antena 3 des de fa més d’una dècada, quan van contractar-lo per presentar una Ruleta de la suerte que ningú no creia que durés tantíssims anys en antena. El presentador basc agrada molt en aquest paper, el que compagina amb les moltes hores d’entrenament que passa al gimnàs. Aquests últims cinc anys no han estat gens fàcils per a ell, per això, tenint en compte que ha hagut de lluitar contra una malaltia que gairebé el mata. De fet, ell mateix ha reconegut que el van donar per mort.

Aquest mes protagonitza la portada de la revista Men’s Health, a la que concedeix una entrevista molt sincera en la que dona més detalls sobre el seu estat i tot el que ha patit. El principal problema va començar amb una pujada de mercuri a la sang i la picada d’una paparra que va derivar en la malaltia de Lyme.

Jorge Fernández de La ruleta de la suerte estava greument malalt | Antena 3

Jorge Fernández de La ruleta de la suerte explica com se sentia quan estava malalt

El presentador va aprimar-se tretze quilos i va haver de visitar molts metges per intentar descobrir què li passava: “Cada dia em trobava pitjor i no donaven amb el diagnòstic. Un any, dos anys, tres anys… i res. Estem parlant de molt de temps en què et veus malament i cada vegada pitjor sense que ningú no sàpiga què tens“.

“No podia aixecar ni un got perquè em feia mal tot. El meu cos rebutjava fins i tot l’aigua… No podia mirar-me al mirall perquè sentia un rebuig cap a mi mateix brutal”, explica. Aquesta situació tan complicada la va viure mentre gravava episodis nous de La ruleta de la suerte, ja que no va arribar a agafar la baixa.

Mai fins ara no havia reconegut que va passar-ho molt malament: “Quantes llàgrimes he deixat anar abans de sortir a gravar… M’hauria d’haver retirat del programa perquè estava fatal, però sóc molt tossut. Això no ho sap ningú, però molts dies havia d’avisar a la modista amb llàgrimes als ulls perquè vingués al camerino dos minuts abans de començar a gravar perquè m’havia aprimat i el vestit m’anava gran”.

El presentador torna a somriure ara que s’ha pogut recuperar

Gràcies a haver estat diagnosticat i a deixar enrere els problemes més greus de la malaltia, el presentador torna a somriure. Tornar al gimnàs l’ha ajudat a recuperar el pes i la figura tonificada: “Ara ploro d’alegria. Quan hem acabat de fer les fotos per a la portada de la revista, se les he enviat al meu entrenador per preguntar-li com les veia. En veure la foto no he pogut evitar plorar perquè me n’adono que torno a ser jo mateix una altra vegada”.

Jorge Fernández revela que ho ha passat molt malament | Instagram

Jorge Fernández ha viscut un autèntic infern per culpa d’aquesta malaltia, la que en un principi provoca febra, mal de cap i fatiga. En cas de no detectar-se aviat, la infecció es pot estendre cap a les articulacions, el cor i el sistema nerviós.