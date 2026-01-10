Jorge Fernández celebrarà aquest 2026 els 30 anys al capdavant de La Ruleta de la suerte, un concurs d’Antena 3 que mai no s’haguessin esperat que continuaria fent una audiència tan bona després de tants anys… fins al punt que també triomfa la versió nocturna que emeten des de fa un temps. El presentador ha promocionat aquesta efemèride amb una entrevista que ha sorprès, ja que també treu a la llum detalls de la seva vida personal.
A l’Any Nou no li demana massa cosa, simplement que tot continuï igual perquè triomfa a la feina i també amb la vida familiar: “Tinc una parella des de fa 10 anys amb la qui mantinc una relació d’amor basada en el respecte mutu i el reconeixement dels espais propis de cadascú, amb els que mantenim la nostra independència”. No ho fan tots junts, ja que creuen que és molt important respectar la seva llibertat de fer coses per separat: “Ens complementem l’un a l’altre en altres aspectes”.
No molta gent ho sap, però el Jorge és pare d’un fill adolescent del qui ha parlat ara públicament pràcticament per primera vegada: “Tinc un fill del que em sento molt orgullós i que torni a casa una temporada, així que ara podré compartir més temps amb ell”. Té una feina en la qual s’ho passa “de meravella” i que, gràcies a com ho tenen organitzat, li permet gaudir d’un temps “molt valuós” per a ell: “Soc feliç amb tot el que tinc i crec que seria egoista demanar-li més a l’any nou”.
Jorge Fernández no és d’aquells que es penedeix dels seus errors, sinó dels que opten per aprendre’n: “Fins i tot la meva malaltia m’ha servit per conèixer-me millor”. Ell que es va divorciar en el seu moment, reconeix que va passar-ho “malament”: “Ara bé, em va permetre prendre la millor decisió de la meva vida, criar només al meu fill i fer-ho a la meva manera”.
I és que la paternitat va sacsejar la seva vida per complet: “Tot va ser molt intens i em va marcar per sempre. Vaig passar a un segon pla i vaig deixar de fer el que feia per dedicar-me, per complet, al meu fill. De fet, vaig arribar a deixar la meva feina durant el seu primer any de vida. Passejàvem, jugàvem, érem inseparables… i tot allò va servir per crear un vincle especial i indestructible entre els dos”.
Quin és el racó preferit del Jorge Fernández de La Ruleta de la suerte?
El Jorge Fernández té clar que el millor lloc per perdre’s és la Vall d’Aran, el seu racó preferit del món sobretot durant l’hivern: “Tinc les meves rutes secretes per fer trekking, bones caminades amb botes per a la neu i per a l’esquí. El paisatge és al·lucinant i torno a casa després amb energies renovades”. Ell que viu entre Madrid i Bilbao, és la ciutat basca la que considera la seva llar: “Allà hi passo mitja setmana perquè és on es troba la meva família i la meva gossa. A Madrid, bàsicament, estic tancat en un estudi de gravació”.
D’aquí a 10 anys, confia tenir la mateixa vida que té ara: “Espero continuar compaginant la feina a Madrid amb la casa a Bilbao i viatjar tot el que pugui amb un programa fix al prime time dels dissabtes”. Mantenen unes xifres d’audiència molt bones, amb més del 20% de share a Espanya, i això l’aporta molta tranquil·litat: “Em permet gaudir i treballar sense pressió. Si hem aguantat tants anys i amb tant d’èxit no és qüestió de sort, hi ha feina darrere”.