Jorge Fernández celebrará este 2026 los 30 años al frente de La Ruleta de la suerte, un concurso de Antena 3 que nunca hubieran esperado que continuara teniendo tan buena audiencia después de tantos años… hasta el punto de que también triunfa la versión nocturna que emiten desde hace un tiempo. El presentador ha promocionado esta efeméride con una entrevista que ha sorprendido, ya que también saca a la luz detalles de su vida personal.

Al Año Nuevo no le pide mucho, simplemente que todo continúe igual porque triunfa en el trabajo y también en la vida familiar: “Tengo una pareja desde hace 10 años con la que mantengo una relación de amor basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de los espacios propios de cada uno, con los que mantenemos nuestra independencia”. No lo hacen todo juntos, ya que creen que es muy importante respetar su libertad para hacer cosas por separado: “Nos complementamos el uno al otro en otros aspectos”.

No mucha gente lo sabe, pero Jorge es padre de un hijo adolescente del que ha hablado ahora públicamente prácticamente por primera vez: “Tengo un hijo del que me siento muy orgulloso y que vuelve a casa una temporada, así que ahora podré compartir más tiempo con él”. Tiene un trabajo en el que se lo pasa “de maravilla” y que, gracias a cómo lo tienen organizado, le permite disfrutar de un tiempo “muy valioso” para él: “Soy feliz con todo lo que tengo y creo que sería egoísta pedirle más al año nuevo”.

Jorge Fernández no es de aquellos que se arrepienten de sus errores, sino de los que optan por aprender de ellos: “Incluso mi enfermedad me ha servido para conocerme mejor”. Él que se divorció en su momento, reconoce que lo pasó “mal”: “Sin embargo, me permitió tomar la mejor decisión de mi vida, criar solo a mi hijo y hacerlo a mi manera”.

Y es que la paternidad sacudió su vida por completo: “Todo fue muy intenso y me marcó para siempre. Pasé a un segundo plano y dejé de hacer lo que hacía para dedicarme, por completo, a mi hijo. De hecho, llegué a dejar mi trabajo durante su primer año de vida. Paseábamos, jugábamos, éramos inseparables… y todo aquello sirvió para crear un vínculo especial e indestructible entre los dos”.

Jorge Fernández de La ruleta de la suerte da detalles de su vida familiar | Antena 3

¿Cuál es el rincón favorito de Jorge Fernández de La Ruleta de la suerte?

Jorge Fernández tiene claro que el mejor lugar para perderse es el Valle de Arán, su rincón favorito del mundo sobre todo durante el invierno: “Tengo mis rutas secretas para hacer trekking, buenas caminatas con botas para la nieve y para el esquí. El paisaje es alucinante y vuelvo a casa después con energías renovadas”. Él que vive entre Madrid y Bilbao, es la ciudad vasca la que considera su hogar: “Allí paso media semana porque es donde se encuentra mi familia y mi perra. En Madrid, básicamente, estoy encerrado en un estudio de grabación”.

De aquí a 10 años, confía tener la misma vida que tiene ahora: “Espero seguir compaginando el trabajo en Madrid con la casa en Bilbao y viajar todo lo que pueda con un programa fijo en el prime time de los sábados”. Mantienen unas cifras de audiencia muy buenas, con más del 20% de share en España, y eso le aporta mucha tranquilidad: “Me permite disfrutar y trabajar sin presión. Si hemos aguantado tantos años y con tanto éxito no es cuestión de suerte, hay trabajo detrás”.