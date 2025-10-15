Jorge Fernández de ‘La ruleta’ da detalles sobre la enfermedad que casi lo mata

Jorge Fernández se ha convertido en uno de los presentadores más queridos de Antena 3 después de tantos años al frente de La ruleta de la suerte. Siempre ha sido muy reservado respecto a su vida personal, pero sí ha hablado con detalle de la enfermedad que ha sufrido durante muchos años y que casi pone fin a su vida. El antiguo Míster España siempre ha sido deportista y ha cuidado la alimentación, sin saber que estaba consumiendo una cantidad demasiado elevada de pescados con mercurio.

La enfermedad de Lyme impactó de lleno en su vida y tuvo que pasar mucho tiempo hasta que le diagnosticaran que era eso lo que le estaba haciendo adelgazar tanto. Este martes, el presentador se ha sincerado sobre el mal momento que ha vivido por culpa de este problema de salud en una entrevista impactante en Y ahora Sonsoles.

Después de adelgazar mucho, ha recuperado parte de la masa muscular y la revista Men’s Health lo ha invitado a protagonizar su portada. Muy emocionado, Jorge ha reconocido que aún no acaba de creerse verse bien otra vez: «Necesitaba volver a estar bien físicamente. Si he hecho esta portada ha sido por un estado mental«.

Jorge Fernández recuerda su peor momento en Antena 3

¿Qué enfermedad ha tenido el presentador Jorge Fernández?

Jorge Fernández llegó a pesar 13 kg menos y, además, los médicos le prohibieron hacer deporte: «Me quedé muy delgado y eso me afectó mucho mentalmente. Estaba con depresión, así que el médico me dijo que debía coger la baja porque estaba mal y no estaba bien«.

«Yo continué trabajando, por eso, y tardé un año en ponerme bien del todo. Sólo te diré que me ponía a llorar cuando veía que las camisas me quedaban muy grandes«, ha revelado. No sabía si volvería a ser él mismo algún día: «Fue una etapa muy dura, pero todo esto me ha dado fortaleza y una manera de entender la vida que ahora es muy diferente«.

Una enfermedad digestiva preocupó mucho a Jorge Fernández | Antena 3

La anécdota más escatológica de la historia de La ruleta de la suerte

La ruleta de la suerte se emitirá los sábados otra vez, un premio a las buenas audiencias que continúa obteniendo el concurso. Sonsoles Ónega ha querido preguntarle sobre algunos de los momentos más surrealistas que ha vivido al frente de este programa y Jorge la ha deleitado con una anécdota divertida: «Hicimos un especial con animales y un loro se hizo caca encima de mi cabeza«.

Ella no recordaba este momento y se ha escandalizado: «¿Eso se emitió?». Y él ha confirmado que sí: «Claro que se emitió. No se cortó nada porque no quiero que se corte nada. La he cagado muchas veces, la he liado, he presentado mal a los concursantes… pero siempre digo a la dirección que no quiero que corten nada». Después de aquel incidente con el loro, tuvieron que hacer una pausa: «Tuve que ducharme entero».