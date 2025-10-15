El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Jorge Fernández de ‘La ruleta’ dona detalls de la malaltia que gairebé el mata
  • CA
Jennifer Navarro
15/10/2025 12:43

Jorge Fernández s’ha convertit en un dels presentadors més estimats d’Antena 3 després de tants i tants anys al capdavant de La ruleta de la suerte. Sempre ha estat molt hermètic pel que fa a la seva vida personal, però sí que ha parlat amb detall de la malaltia que ha patit durant molts anys i que gairebé posa fi a la seva vida. L’antic Míster Espanya sempre ha estat esportista i ha cuidat l’alimentació, sense saber que estava consumint una quantitat massa elevada de peixos amb mercuri.

La malaltia de Lyme va impactar de ple en la seva vida i va haver de passar molt de temps fins que li diagnostiquessin que era això el que l’estava fent aprimar-se tant. Aquest dimarts, el presentador s’ha sincerat sobre el mal moment que ha viscut per culpa d’aquest problema de salut en una entrevista impactant a Y ahora Sonsoles.

Després d’aprimar-se molt, ha recuperat part de la massa muscular i la revista Men’s Health l’ha convidat a protagonitzar la seva portada. Molt emocionat, el Jorge ha reconegut que encara no acaba de creure’s veure’s bé una altra vegada: “Necessitava tornar a estar bé físicament. Si he fet aquesta portada ha estat per un estat mental“.

Jorge Fernández recorda el seu pitjor moment a Antena 3
Jorge Fernández recorda el seu pitjor moment a Antena 3

Quina malaltia ha tingut el presentador Jorge Fernández?

Jorge Fernández va arribar a pesar 13 kg menys i, a més a més, els metges li prohibien fer esport: “Vaig quedar-me molt prim i això em va afectar molt mentalment. Estava amb depressió, així que el metge em va dir que m’havia d’agafar la baixa perquè estava fotut i no estava bé“.

“Jo vaig continuar treballant, per això, i vaig trigar un any a posar-me bé del tot. Només et diré que em posava a plorar quan veia que les camises em quedaven molt grans“, ha revelat. No sabia si tornaria a ser ell mateix algun dia: “Va ser una etapa molt dura, però tot això m’ha donat fortalesa i una manera d’entendre la vida que ara és molt diferent“.

Una malaltia digestiva va preocupar molt Jorge Fernández - Antena 3
Una malaltia digestiva va preocupar molt Jorge Fernández | Antena 3

L’anècdota més escatològica de la història de La ruleta de la suerte

La ruleta de la suerte s’emetrà els dissabtes una altra vegada, un premi a les bones audiències que continua obtenint el concurs. Sonsoles Ónega ha volgut preguntar-li sobre alguns dels moments més surrealistes que ha viscut al timó d’aquest programa i Jorge l’ha delectat amb una anècdota divertida: “Vam fer un especial amb animals i un lloro va fer-se caca a sobre del meu cap“.

Ella no recordava aquest moment i s’ha escandalitzat: “Això va emetre’s?”. I ell ha donat fe que sí: “Oi tant que es va emetre. No va tallar-se res perquè no vull que es talli res. L’he cagat moltes vegades, l’he fet grossa, he presentat malament els concursants… però sempre dic a la direcció que no vull que tallin res”. Després d’aquell incident amb el lloro, van haver de fer una pausa: “Vaig haver de dutxar-me sencer”.

Jorge Fernández

