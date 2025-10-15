Jorge Fernández de ‘La ruleta’ dona detalls de la malaltia que gairebé el mata

Jorge Fernández s’ha convertit en un dels presentadors més estimats d’Antena 3 després de tants i tants anys al capdavant de La ruleta de la suerte. Sempre ha estat molt hermètic pel que fa a la seva vida personal, però sí que ha parlat amb detall de la malaltia que ha patit durant molts anys i que gairebé posa fi a la seva vida. L’antic Míster Espanya sempre ha estat esportista i ha cuidat l’alimentació, sense saber que estava consumint una quantitat massa elevada de peixos amb mercuri.
La malaltia de Lyme va impactar de ple en la seva vida i va haver de passar molt de temps fins que li diagnostiquessin que era això el que l’estava fent aprimar-se tant. Aquest dimarts, el presentador s’ha sincerat sobre el mal moment que ha viscut per culpa d’aquest problema de salut en una entrevista impactant a Y ahora Sonsoles.
Després d’aprimar-se molt, ha recuperat part de la massa muscular i la revista Men’s Health l’ha convidat a protagonitzar la seva portada. Molt emocionat, el Jorge ha reconegut que encara no acaba de creure’s veure’s bé una altra vegada: “Necessitava tornar a estar bé físicament. Si he fet aquesta portada ha estat per un estat mental“.
Quina malaltia ha tingut el presentador Jorge Fernández?
Jorge Fernández va arribar a pesar 13 kg menys i, a més a més, els metges li prohibien fer esport: “Vaig quedar-me molt prim i això em va afectar molt mentalment. Estava amb depressió, així que el metge em va dir que m’havia d’agafar la baixa perquè estava fotut i no estava bé“.
“Jo vaig continuar treballant, per això, i vaig trigar un any a posar-me bé del tot. Només et diré que em posava a plorar quan veia que les camises em quedaven molt grans“, ha revelat. No sabia si tornaria a ser ell mateix algun dia: “Va ser una etapa molt dura, però tot això m’ha donat fortalesa i una manera d’entendre la vida que ara és molt diferent“.
L’anècdota més escatològica de la història de La ruleta de la suerte
La ruleta de la suerte s’emetrà els dissabtes una altra vegada, un premi a les bones audiències que continua obtenint el concurs. Sonsoles Ónega ha volgut preguntar-li sobre alguns dels moments més surrealistes que ha viscut al timó d’aquest programa i Jorge l’ha delectat amb una anècdota divertida: “Vam fer un especial amb animals i un lloro va fer-se caca a sobre del meu cap“.
Ella no recordava aquest moment i s’ha escandalitzat: “Això va emetre’s?”. I ell ha donat fe que sí: “Oi tant que es va emetre. No va tallar-se res perquè no vull que es talli res. L’he cagat moltes vegades, l’he fet grossa, he presentat malament els concursants… però sempre dic a la direcció que no vull que tallin res”. Després d’aquell incident amb el lloro, van haver de fer una pausa: “Vaig haver de dutxar-me sencer”.