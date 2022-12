Jesús Calleja viatjarà a l’espai per gravar una sèrie que farà història

Jesús Calleja farà història gràcies a Mediaset, que ha aconseguit que sigui el primer espanyol no-astronauta que viatjarà a l’espai. El grup mediàtic ha signat un acord amb Prime Video per crear una docusèrie que el tindrà a ell de protagonista i que s’emetrà en tot el món. Ha viatjat per tot el món de la mà del seu programa d’aventures Planeta Calleja. Ara, aquesta serà l’aventura més gran de la seva vida: la que el portarà a la galàxia per sorpresa.

La cadena ha emès un comunicat en què asseguren que “trencaran les barreres de la tecnologia i l’exploració” en aquesta sèrie documental. Des de la plataforma han explicat per què han escollit el presentador de Cuatro: “Literalment, aquest és un nou nivell per als continguts de Primer Video. Els viatges de Jesús Calleja per tot el món s’han convertit en un format molt estimat per l’audiència espanyola i ara podran seguir-lo durant el viatge de la seva vida a l’espai. La nostra aliança amb Mediaset ha contribuït a canviar el paradigma de la convivència de la televisió en streaming i en obert. Estem encantats d’unir les nostres forces per a aquest nou contingut històric”.

Paolo Vasile, que fins ara ha estat el màxim cap de Mediaset a Espanya, ha aplaudit la figura de la seva estrella: “Jesús Calleja ha visitat i explicat pràcticament tots els llocs de la terra, així que hem pensat que s’ha guanyat el dret a començar a narrar els que estan fora del nostre planeta. Els podrem fer realitat gràcies a la sempre tan productiva col·laboració amb Amazon Prime, que ens ha portat a signar un acord amb Blue Origin perquè Calleja sigui el primer espanyol no-astronauta que viatja a l’espai”.

La idea és que es gravin diversos episodis en els que es mostrarà com el preparen per poder anar a l’espai, així com d’altres en què l’acompanyaran en un viatge que suposarà “un repte físic i emocional”.

@JesusCalleja se va a convertir en el primer español no astronauta en viajar al espacio gracias a la nueva aventura producida por @mediasetcom y @PrimeVideoES, una docuserie que emitirán en exclusiva en todo el mundo

— Informativos Telecinco (@informativost5) December 22, 2022

Jesús Calleja, molt il·lusionat amb el projecte d’anar a l’espai

El presentador mateix ha donat detalls d’aquest viatge: “Aquest és el projecte més important de la meva vida. Vaig a l’espai. Gràcies a Paolo Vasile per imaginar-ho, creure en això i proposar-ho. Gràcies a Ricardo Carbonero d’Amazon Prime per rematar-ho i aconseguir-ho. Això significa per mi més del que ningú pot imaginar. Farem tres peces documentals per narrar l’abans, el durant i el després”.

Esto significa para mí más de lo que nadie puede imaginar.



Lo grabaremos todo con nuestro equipo @zanskarprod y lo retransmitiremos en directo en @mediasetcom y @PrimeVideoES (en todo el mundo). Haremos tres piezas documentales para narrar el antes, el durante y el después. — Jesús Calleja (@JesusCalleja) December 22, 2022

Jesús Calleja farà història i és probable que aquesta es converteixi en una de les sèries de no-ficció més esperades de l’any vinent. De moment no han donat més detalls sobre la ruta que farà i quan començaran a gravar-la. Caldrà esperar per l’anunci de la data d’estrena, la que estarà envoltada d’expectació.