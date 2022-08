Fran Rivera, acomiadat d’Espejo Público per una traïció

Fran Rivera va fitxar per Espejo Público el 2018, una incorporació que no va agradar gens als teleespectadors del programa de Susanna Griso perquè no entenien què podia aportar un torero. En un principi la van vendre com una aposta per la secció de tafaneries, ja que el fill de Paquirri sempre ha generat molt d’interès a la premsa del cor. Poc després li van assignar una secció pròpia en la que tenia l’objectiu d’entrevistar famosos, una idea que va ser un desastre des del principi. De fet, la presentadora no li va donar gaires ànims: “Fran, avui comences una secció i no vegis tot el que t’han arribat a dir a través de les xarxes socials”.

En aquell moment ell va deixar clar que no li importava que l’insultessin, ja que sabia que hi havia molta més gent que l’estimava. Ara bé, del que no hi ha dubte és que aquestes crítiques constants cap a ell i cap a la seva secció han fet mal al programa d’Antena 3. Per tal de solucionar-ho, què han fet? La cadena hauria decidit acomiadar-lo i no comptarà amb els seus servis la pròxima temporada, tal com anuncia en exclusiva la revista Semana.

Fran Rivera ja no tornarà a seure a la taula d’actualitat d’Espejo Público, el que permetrà que s’aturin tots els comentaris negatius que generaven les opinions políticament incorrectes que anava deixant anar de tant en tant. La revista assegura que feia temps que el volien fer fora: “Consideraven que feia temps que no aportava molt contingut al programa, però no tothom estava d’acord i hi havia certa oposició amb pes a què es prescindís d’ell”. I què ha canviat? Sorprenentment, que acudís al programa de Toñi Moreno: “La seva presència a Telecinco ha servit com a excusa per prendre una decisió en ferm”.

Fran Rivera, el dia que va acudir a Telecinco

Fran Rivera, acomiadat com a càstig a la seva traïció

Que hagi acudit a la cadena de la competència no hauria agradat a la direcció de la cadena, que hauria volgut castigar aquesta traïció. Això sorprèn molt, tenint en compte que va ser una col·laboració puntual en un programa en què simplement va parlar de la seva vida i la relació amb els germans. Sigui com sigui, els hauria servit per poder justificar un acomiadament que segurament amaga altres motius. Ara caldrà veure quin és el següent moviment del torero, que haurà de picar portes per no quedar-se sense ingressos.