Diego Arrabal, rabiós contra Telecinco pel seu acomiadament

Diego Arrabal s’ha pronunciat sobre la cancel·lació de Viva la vida, el magazín dels caps de setmana de Telecinco. Emma García acomiadava el programa entre llàgrimes aquest diumenge, un moment en què deixava clar que confia que la cadena tornarà a confiar en ella aviat: “Estic contenta perquè sé que ens tornarem a trobar en aquesta roda televisiva. Som molt afortunats d’haver arribat fins aquí”, deia la presentadora com a comiat. Poc després era el seu excompany, el fotògraf Diego Arrabal, qui s’acomiadava de l’espai en un post a Instagram molt revelador.

El paparazzo era col·laborador del programa fins fa un parell de mesos. La productora va decidir que deixaria de comptar amb els seus serveis, el que ell encara no entén a dia d’avui. Així ho ha reconegut en un escrit que farà parlar molt, ja que deixa clar que no ha acabat gens content amb el tracte de Viva la vida: “Avui acaba Viva la vida, programa en què vaig volar gairebé cinc anys. Fins que un 6 de maig em van fer aterrar d’emergència. Mai no ho vaig entendre i mai no ho entendré…”, lamenta.

Una crítica al seu acomiadament oculta darrere d’una metàfora que continua: “Vaig volar mentre ho donava tot, en alguns moments més del que se’m demanava“. No s’ha volgut oblidar dels companys, als qui ha enviat una abraçada: “Sou privilegiats de poder acomiadar-vos del més important, de l’audiència. En el meu cas, no em van donar opció. Recordeu que, costi el que costi, continuaré volant. Visca la vida”.

Diego Arrabal critica Viva la vida | Instagram

Diego Arrabal, de Viva la vida a anunciar exclusives en un canal de Youtube

Diego Arrabal ha aconseguit molts contactes en el món del cor després d’una llarga trajectòria. Ha fet fotografies a molts famosos i famoses, el que també l’ha ajudat a fer-se un nom. El passat mes de maig, però, va veure que es quedava sense feina a televisió i va decidir que allò no impediria que continués anunciant exclusives. Va trobar un lloc a Youtube, on es va crear un canal de Youtube en el que ha anat comentant l’actualitat de la premsa rosa i bolcant totes les notícies de les que s’assabenta. De mitjana aconsegueix unes 30.000 visites a cada vídeo, el que no està gens malament. De moment sembla que continuarà picant portes per trobar un programa de televisió que el contracti de cara a la pròxima temporada, moment en què espera poder tornar a la primera línia mediàtica.