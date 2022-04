Pocholo reapareix i es confessa: “Ja no em drogo gens”

José María Martínez-Bordiú y Bassó -més conegut per a tothom com a Pocholo- ha reaparegut a la televisió. Pocholo es va convertir fa anys en un dels rostres més coneguts de la televisió i en el personatge que no es perdia cap festa. L’aristòcrata era un assidu de les majors festes d’Eivissa i era molt comú veure’l en realities i programes de televisió deixant grans moments per a la història. Tot i això, en els últims temps, s’ha mantingut allunyat dels mitjans de comunicació, de la vida pública i centrat únicament en els seus projectes professionals.

Pocholo | Telecinco

Ara, Pochoolo viu en un camió, s’ha centrat en el seu negoci de motxilles i ha canviat per complet de costums. Així ho ha explicat ell mateix en una entrevista al programa ‘Deluxe’, de Telecinco. A més, els tertulians del programa han recordat el llibre que va publicar Cayetano Martínez de Irujo on parlava de les nits de bogeria que havia passat amb Pocholo a Eivissa, i de totes les drogues que prenien els famosos, i també el propi Pocholo.

Pocholo a l’entrevista al programa ‘Deluxe’ | Telecinco

“No em molesta que parlés de mi i de les drogues, però crec que si fas un llibre sobre la teva vida el pots fer des d’un altre perfil. Es va vendre barat”, ha criticat Pocholo. En aquest context, els col·laboradors del programa han aprofitat per preguntar a Pocholo sobre si va tenir problemes amb les drogues -un extrem que ell ha negat categòricament-, i ha dit: “No em penedeixo de res del que he fet, però ara mateix no em drogo gens i no vaig ni a concerts, i tampoc bec“.

“La meva vida ha canviat molt”

Preguntat pel motiu pel qual ha deixat de beure, ha explicat: “Jo vaig néixer amb el fetge malament, i tinc un fetge que l’he de cuidar molt. I va ser així com vaig deixar de beure completament. A més, la meva vida ha canviat molt des de llavors. Per les nits surto molt poc, o gens, però l’alcohol és la major droga que hi ha”. “És una altra època de la meva vida, ara estic més tranquil i molt content”, ha conclòs amb satisfacció Pocholo.