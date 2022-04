El fill de Pepe Navarro el deixa verd en una entrevista bomba: “Em repugna”

Ivonne Reyes ha hagut de lluitar moltíssim per poder demostrar que Pepe Navarro és el pare del seu fill Alejandro. L’actriu i presentadora ha convertit el noi en protagonista d’una polèmica que l’ha enfrontat amb ell als jutjats i que ha generat pàgines i pàgines de contingut a les revistes del cor. Avui, per primer cop, el jove ha concedit una entrevista a Lecturas en la que revela què pensa sobre l’icònic presentador, a qui deixa verd per la manera com l’ha tractat.

La negativa de Pepe Navarro d’assumir la paternitat els ha separat, fins al punt que Alejandro no dubta en reconèixer públicament que mai no li perdonarà com l’ha tractat. Es mostra indignat per l’actitud que ha mantingut i assegura que farà l’impossible per defensar la seva mare després de tants anys de crítiques i comentaris negatius: “Pepe Navarro em repugna. Em cau la cara de vergonya en ser el fill de Pepe Navarro i per això no vaig acceptar els seus cognoms”, el que realment podria haver fet en estat reconegut per ell judicialment.

Pepe Navarro continua humiliant Ivonne en diverses entrevistes, el que ha donat ales al jove per reaccionar i defensar-la amb un atac molt contundent contra el seu progenitor.

El fill de Pepe Navarro el denuncia públicament

Per primera vegada, el jove ha tret a la llum quan va posar-se en contacte amb el mític presentador d’Esta noche cruzamos el Mississippi: “Jo tenia 14 anys quan vaig escriure a Pepe Navarro per primer cop. Em va contestar dos o tres mesos després i em va dir que vindria a recollir-me a l’escola. Va arribar el dia en qüestió i ell no va aparèixer”. Aquest va ser el primer dels molts lletjos que li ha fet des que el noi sap que ell és el seu pare: “Encara em fa mal el menyspreu que vaig sentir en aquell moment”.

S’ha parlat molt de les proves genètiques que s’ha realitzat des que comencés el judici, sobre el que ara torna a parlar: “No repetiré el test d’ADN en un centre privat, però sí en el centre de toxicologia. No em fio d’ell”.

Pepe Navarro critica Ivonne Reyes a Viva la vida

Pepe Navarro va fer una trucada molt contundent a Viva la vida fa un parell de setmanes, quan va carregar contra Ivonne Reyes i Alejandro d’una manera sense precedents: “Són dues persones repugnants. Com és possible que aquestes persones tinguin la barra de continuar dient això? Atreveix-te a dir el nom del pare del teu fill, vinga. Quin riure enganyar el teu fill durant tota la seva vida. No tens vergonya, Ivonne. Ja n’hi ha prou de prendre el pèl”, etzibava en una nova negativa pública.

Va arribar a acusar-la d’haver contractat uns detectius per robar-me l’ADN: “És molt greu el que està passant però això no és una broma. Deixar parlar aquesta dona amb tot el que està dient…”, deia tot criticant també Telecinco per donar-li veu. Finalment, la cadena decidia tallar la trucada i el deixaven verd per la seva manera de parlar.

El cas de la demanda de paternitat està tancat

Ivonne assegurava en la seva darrera entrevista, en canvi, que el cas està tancat i que Pepe Navarro no pot fer-hi res. Han passat molts anys des que comencés aquesta història, quan la presentadora el va demandar per demostrar que era ell el pare del seu fill. En una intervenció recent a Ya son las ocho, la model recalca que Pepe ha d’acceptar que el jutge ha conclòs que és el pare del noi: “Aquest és un cas tancat a nivell legal i personal, en tots els sentits. L’única cosa que puc dir és que el cas està tancat des de fa molt de temps i que Pepe Navarro no té res a fer abans ni després. No pot fer cap prova més, nosaltres la vam demanar cinc vegades fa temps i aquesta persona no va aparèixer, mentre nosaltres continuàvem en el cas”.