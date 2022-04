Vanessa Martín, ex de Pepe Navarro, revela els maltractaments que va patir

Vanessa Martín va mantenir una relació sentimental amb Pepe Navarro quan ella tenia 22 anys, i van estar 3 anys junts. En aquell moment, el popular presentador de televisió tenia parella, però Vanessa no ho sabia. I per primera vegada s’ha assegut en un plató de televisió per explicar la seva història. Ha estat al programa ‘Deluxe’, de Telecinco, on ha començat relatant: “Va ser una relació complicada perquè quan jo em quedo embarassada tot es va complicar molt”.

“Jo em vaig enamorar bojament d’ell. Era com el príncep blau que totes somiem. M’aportava moltes coses, era molt intel·ligent i culte. Però tot acaba quan em quedo embarassada. Li vaig dir i en el mateix moment em va dir que la seva parella, Eva, també ho estava. I em va preguntar que què pensava fer, però li vaig deixar clar que no contemplava l’avortament com un anticonceptiu”, ha explicat Vanessa.

I ha continuat: “Em va dir que primer s’havia de separar d’Eva i que després podríem formar una família. Jo vaig prendre la decisió de seguir endavant amb l’embaràs, però li vaig dir que mai li demanaria res. En aquell moment em va recomanar un ginecòleg amic seu, que em va dir que les coses no anaven bé, i els dos em recomanaven avortar”. Finalment, va anar a una clínica privada i li van dir que el fetus no tenia cap problema però que les pràctiques que s’havien realitzat no eren correctes. Però va acabar morint abans de néixer.

Pepe Navarro – Europa Press

“Em va donar una pallissa”

Seguidament, Vanessa ha recordat que va mantenir amb Pepe una última conversa, a petició d’ell, però que quan ella va voler marxar “se’m va tirar damunt i em va tenir retinguda a la casa durant hores“. Ella ho va denunciar, i hi ha una sentència ferma que “condemna al presentador per lesions”. Així ho ha explicat la mateixa Vanessa: “Em va donar una pallissa”.



“Em va agafar del coll per a detenir-me, gairebé m’ofega, em donava puntades de peu, cops de puny, em va deixar la cara trencada, i quan va veure que no podia respirar va parar. Em va dir que m’ho havia buscat, que el portava al límit. Ell era conscient del que havia passat, no estava borratxo, i era perquè li deia que el deixava”, ha confessat.