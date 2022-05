Netflix cancel·la la sèrie infantil de Meghan Markle

Males notícies per a Meghan Markle. L’actriu era coneguda per ser protagonista de Suits, paper que interpretava abans d’abandonar les sèries per casar-se amb el príncep Harry d’Anglaterra. Convertida en la seva dona i mare dels seus dos fills, la nord-americana el va convèncer per abandonar la Casa Reial i traslladar-se a Califòrnia per poder viure una vida més tranquil·la.

Des d’aquí, a poc a poc ha anat intentant tornant a la feina amb petits projectes. No ha tornat a ser actriu, però sí que ha volgut escriure un llibre infantil i posar veu a un documental. L’última feina que tenia entre mans era a Netflix, la gran plataforma d’entreteniment. Desgraciadament, però, finalment han cancel·lat la sèrie que anava a produir per a ells.

Netflix cancel·la la sèrie de Meghan Markle

El gegant audiovisual ha decidit parar la producció de la sèrie infantil que estava preparant la duquessa de Sussex. El motiu? Les retallades que estan veient-se forçats a fer després de la caiguda de subscriptors que han experimentat recentment. Així ho anuncia en exclusiva Deadline, que treu a la llum aquesta batacada professional de Meghan Markle.

EXCLU! #MeghanMarkle series cut by @netflix as unroyal reality kicks in for stock sagging streamer https://t.co/xX4UqBo4CW — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 1, 2022

La dona de Harry d’Anglaterra havia arribat a un acord amb Netflix l’any passat, segons el qual produiria una sèrie per a nens de la mà del marit d’Elton John. Aquest era el segon projecte de la productora que ha muntat amb el seu marit, Archewell Productions. Amb aquesta empresa pretenien introduir-se en el negoci audiovisual, però de moment no els està anant gaire bé.

I de què anava la sèrie? Des de Netflix van definir-la com una sèrie animada familiar centrada en les aventures d’una nena de 12 anys que trobava la inspiració en dones influents al llarg de la història. Meghan Markle es mostrava molt entusiasta: “Com moltes altres noies de la seva edat, la nostra heroïna Pearl s’està descobrint a si mateixa mentre intenta superar els desafiaments diaris de la vida”. El mateix mitjà nord-americà deixa caure que no tot són males notícies per a la parella, que encara tindria sobre la taula altres projectes.

Meghan Markle podria provar sort en la política

Els darrers moviments de Meghan Markle han fet pensar a molts nord-americans que la dona del príncep Harry podria provar sort en el món de la política. L’any passat es va parlar molt sobre aquesta possibilitat a la premsa dels Estats Units, especialment des que es filtrés que Meghan va liderar una campanya de pressió a favor d’un permís de maternitat obligatori i retribuït. Com ho va fer? Dirigint un escrit a la presidenta de la Cambra dels Representants i al líder de la majoria del Senat. A més a més, hauria contactat telefònicament amb diversos senadors per demanar-los suport.

Ara, The Mirror treu a la llum que Meghan ha incorporat Miranda Barbot a l’equip de la seva productora. Parlem d’una gurú de les relacions públiques, qui va formar part de l’equip de Barack Obama que va aconseguir la reelecció. Fins ara ocupava un lloc en una empresa nord-americana, el que hauria deixat per treballar al costat de l’exactriu. I què farà? Fonts properes al matrimoni reial asseguren que l’han contractat per renovar la seva imatge “completament”. Alguns s’atreveixen a assegurar públicament que tot forma part d’una estratègia de Meghan per entrar en el món de la política, fins al punt d’intentar guanyar prou suports per presentar-se en unes eleccions.

Prince Harry and Meghan Markle have hired PR expert Miranda Barbot to “transform their image”. Barbot was on the team that helped President Obama get elected for a second term. pic.twitter.com/viZcGR9HK2 — Mike Sington (@MikeSington) April 24, 2022

En cas de confirmar-se, la notícia seria una autèntica bomba mediàtica. Meghan hauria passat de triomfar com a actriu, a entrar a formar part de la Casa Reial britànica abans d’abandonar-la i aprofitar la fama per guanyar-se un lloc en la política nord-americana. El temps dirà què hi ha de cert en tots aquests rumors que l’envolten.