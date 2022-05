L’actriu catalana Itziar Castro, ingressada d’urgència: “És molt dolorós”

Itziar Castro ha hagut de ser ingressada d’urgència per culpa d’un còlic biliar molt dolorós. L’actriu barcelonina ha publicat un parell de fotografies des de l’habitació del centre hospitalari, les que ha compartit en el seu perfil d’Instagram per explicar als seguidors què li ha passat i com es troba. En primer lloc, ha volgut agrair el suport i estima de la seva doctora i amiga: “Em vigila de prop quan estic bé i també quan estic malament com ara. A la vida has de tenir bons amics, la família escollida. En això he tingut molta sort, tinc molts amics i molt bons”, diu.

El que interessa, però, és conèixer la gravetat del seu estat. Diu que ha patit un còlic biliar, una malaltia de l’aparell digestiu molt comuna que consisteix en un quadre dolorós que provoca la presència de càlculs a les vies biliars. Bàsicament, alguna cosa obstrueix el conducte que permet que la bilis surti de la vesícula.

L’actriu, que va guanyar molta repercussió mediàtica gràcies al seu paper de professor a Operación Triunfo, reconeix que patir-ne un és “tota una experiència”: “És molt dolorós, però viure-ho amb la meva doctora i amiga a prop mentre em vigila és una meravella (tot deixant de banda aquest dolor horrorós). Per a aquells que us preocupeu, tot està sota control. Necessito uns dies d’atenció hospitalària i estaré com nova. Continuo sent l’anticòs de la Covid i les meves analítiques fora d’aquest contratemps continuen genials. D’aquí res, a continuar rodant la segona temporada de XHOXB“.

Itziar Castro ingressa a l’hospital d’urgència | Instagram

Itziar Castro, amb ganes de rebre l’alta hospitalària

L’actriu catalana ha tingut molt de dolor, però a poc a poc va trobant-se millor i és probable que rebi l’alta hospitalària d’aquí a pocs dies. La notícia del seu ingrés a l’hospital arriba poc després del de Chelo García Cortés, la col·laboradora de Sálvame que s’ha fracturat el braç per culpa d’una caiguda en directe durant la Salvame Fashion Week.

En el cas de l’Itziar, té ganes de poder tornar a casa perquè té molts projectes professionals entre mans. Molts companys de feina han aprofitat per enviar-li missatges d’ànims, tot desitjant que deixi aquest mal tràngol enrere molt aviat per poder tornar a les sèries.