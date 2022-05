Jordi Cruz revela tota la veritat sobre el seu paper a ‘Masterchef’

Jordi Cruz és un dels xefs catalans amb més hores de pantalla. Considerat com un dels millors cuiners del país, forma part del jurat de Masterchef des dels seus inicis. Des d’un principi es va convertir en el poli malo dels tres, el que ha fet que molts teleespectadors el vegin com el més exigent i el més antipàtic. En aquesta darrera temporada hem pogut veure un gran canvi en la seva actitud, ja que intenta mostrar-se més còmplice i tendre amb els concursants. Precisament sobre aquest paper ha parlat en una entrevista a El Mundo que aprofita per promocionar el nou llibre de receptes que acaba de publicar.

El de Manresa té clar que li costarà deixar enrere el paper de dolent que l’ha fet guanyar el concurs culinari de TVE. Fins ara ha compaginat el personatge televisiu amb el cuiner d’èxit, dues facetes que reconeix que li fa por que acabin fusionant-se: “M’ha preocupat que el personatge es mengi el cuiner, sóc conscient d’això. Ara bé, si poso en una balança els pros i els contres, treballar a Masterchef em continua beneficiant encara que sigui dolent per a la meva figura de cuiner. Treballem de cara al públic i molta gent ens coneix gràcies a la televisió. A més a més, que em diverteixo i que gràcies a Masterchef hem pogut divulgar molt i hem fet que la gent valori més la nostra cuina”.

Jordi Cruz interpreta un paper a Masterchef

Alguns creuen que el seu és un paper i que, en realitat, no té aquest caràcter tan aspre. Què opina ell? “Jo no sóc com em mostro en el programa, però sí que és una part de mi real. Em van dir que volien que em mostrés com sóc a la meva cuina més exigent i això és el que faig. Tinc una fatxada que em fa semblar un antipàtic i un cregut, però simplement és la fatxada que m’ha donat. A vegades em veig a televisió i fins i tot jo penso que semblo un imbècil. Mai no intento humiliar o faltar al respecte a cap concursant, només critico el seu plat. Et diré què opino com a professional amb cruesa, perquè només d’aquesta manera aprendràs. Darrerament m’he suavitzat una mica per mostrar-me més com sóc jo. El personatge inicial no m’agradava perquè era una exageració de la part més dura que tenim tots. A mi m’agrada fer de dolent perquè no sóc graciós, així que he de buscar alguna cosa que m’identifiqui”.

Jordi Cruz té clar que la feina a Masterchef ha fet que molts teleespectadors vagin al seu restaurant per conèixer-lo, així que realment el programa beneficia el negoci encara que alguns el vegin com un cuiner menys seriós per acceptar participar en el programa: “Arribarà el dia que el programa s’acabi i jo no sóc actor ni presentador, sóc cuiner”. Ara mateix, de fet, fa tantes coses alhora que sent que no té temps per a res: “Se m’ha caducat la ITV del cotxe, el DNI… Vaig haver de buscar gent que m’ajudés a renovar-ho tot perquè jo no aconseguia trobar temps per fer-ho. Només us diré que tinc una otitis aguda des de fa dies i he hagut de demanar la recepta per telèfon”.

Revelen quant cobra Jordi Cruz a Masterchef | Europa Press

El català ha viscut tota una vida dedicada a la cuina

El cuiner va començar en aquest món quan només tenia 14 anys. Com és que no va voler estudiar? “Se’m donava tot malament, la veritat. Era el petit de sis germans, un noi que es considerava ximple i que volia fer alguna cosa que el fes feliç. Vaig veure que la cuina se’m donava bé i vaig decidir-me a posar-m’hi al 100% per fer alguna cosa bona en aquesta vida”.

El xef català acaba l’entrevista amb una clatellada cap al govern barceloní, a qui acusa de no invertir prou en el món de l’hostaleria: “Barcelona, la meva ciutat, ha patit molt i no li han donat molt de suport des de les institucions pel que fa al món de la cuina. Des de la llunyania he vist Madrid amb molt de suport per part d’un partit polític que ha intentat que l’hostaleria no estigués tan afectada per la pandèmia. Ho han fet el millor possible, amb interès, mentre que aquí no. I aquesta és una reflexió personal i no política, sóc cuiner i només parlo de cuina”.