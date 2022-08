Crítiques al gaspatxo de Dabiz Muñoz que té més calories que el McDonald’s

El famós xef Dabiz Muñoz està rebent moltes crítiques per un dels seus productes de supermercat. En aquest cas es tracta del gaspatxo del cuiner, que fa poc va posar a la venda aquest producte i està rebent de valent. El problema? Que aquesta beguda estiuenca i fresca té massa greix i sucre. Un munt de nutricionistes han fet córrer per internet l’etiqueta del producte, que mostra les calories que té el gaspatxo del propietari del famós restaurant DiverXO.

Muñoz va llençar el producte al mercat al club gourmet d’El Corte Inglés. A banda dels greixos poc saludables i l’alta quantitat de sucre que té aquest gaspatxo, de pitjor qualitat que el de Belén Esteban, el problema està en què és molt car. Costa 15,80 euros el litre, un preu desorbitat per un gaspatxo.

El gaspatxo de jalapeños, una bomba

El gaspatxo més criticat, perquè en té diversos, és el de jalapeños, que té 206 calories cada 100 grams, quan l’habitual és que tingui entre 40 i 60. Això suposa que beure un litre de gaspatxo de jalapeños de Dabiz Muñoz comporta ingerir més calories que amb un menú de McDonald’s, que ronda les 950. Un litre d’aquest gaspatxo són 1.030 calories i un menú amb patates, hamburguesa i refresc del McDonald’s en suma 950.

Multitud de nutricionistes han posat el crit al cel amb aquest producte, que consideren perjudicial per la salut dels consumidors. És cert que el de jalapeños és el més calòric, però el de maduixa també es passa del que és habitual. En aquest cas un litre del de maduixes són 565 calories, 113 calories per cada 100 grams de producte, més del doble de l’habitual. El problema del de maduixa és que porta moltíssim sucre, perquè està fet a base de tomàquet, puré de maduixa, sucre, oli de girasol, ketchup i chipotles. Té 6,3 grams de sucre per cada 100 grams de producte, una barbaritat en tractar-se d’un gaspatxo.