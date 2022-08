Els animals exòtics i el menjar amb moho que estan provant Dabiz Muñoz i Cristina Pedroche

Cristina Pedroche i el seu marit i reputat xef Dabiz Muñoz estan passant les seves vacances a Mèxic, on a banda de mostrar paisatges preciosos i platges paradisíaques de sorra blanca estan provant un munt d’aliments diferents. Ho estan retransmetent tot per les xarxes socials, on alguns usuaris es mostren encuriosits pels aliments que proven mentre a altres els genera fàstic. La parella no es talla gens i està provant tot tipus d‘animals exòtics i productes, fins i tot alguns amb floridura. Ara bé, també han menjat plats tradicionals com els callos de hacha o els tacos.

Una de les coses que han provat i que més ha captat l’atenció dels seguidors de la parella és el fong negre blau del blat de moro. El xef ho ha explicat a través d’Instagram, on s’ha definit com un veritable amant del huitlacoche. “El vaig descobrir fresc fa més de 20 anys i des de llavors als meus somnis gastronòmics humits sempre està present”, ha explicat el xef en un post a Instagram des de Mèxic.

Xinxes, formigues i ous de formigues

També han menjat moltes xinxes, que li encanten perquè assegura que a banda que està molt bo acompanyat amb curry ajuda a regular els nivells de sucre a la sang i aporta moltes proteïnes, minerals i fibra. El fet de provar aquests insectes ha fastiguejat molts dels seus seguidors, que no es mostren propensos a provar un animal que aquí es considera brut.

En paral·lel, han menjat també formigues chicatanes, que surten un cop a l’any del seu niu amb la intenció de recopilar aliments per passar-s’hi un altre any hivernant. “Les agafen amb xarxes, els treuen les ales i l’agulló i després s’assequen i es torren amb una mica d’espècies, sal i llimona”, ha explicat el xef en un altre post on se’l veu menjant aquestes formigues. Després de les formigues també va provar els seus ous, que va definir com de sabor “únic” i textura “sedosa” al paladar.

Cristina Pedroche l’està acompanyant en aquesta nova aventura per descobrir nous gustos i ho està gaudint de valent. Ella mateixa ha escrit a Instagram: “Ai, Ciutat de Mèxic, m’estàs enamorant massa fort. I si no supero les teves petxines, els teus volcans, els teus tacos, els teus xiles en nogada, els teus esquites… i sobre tot la teva gent? Un tros del meu cor ja és mexicà”.