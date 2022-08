Xisca Perelló continua ingressada, una notícia que va preocupar els fans de Rafa Nadal perquè la noia es troba a la setmana 31 d’embaràs. Fonts properes a la família asseguren que no està a l’hospital per un problema derivat de la gestació, sinó per un altre tema pel qual hauria de ser operada. Els metges estarien valorant no fer-ho fins després del part, però mentrestant prefereixen tenir-la controlada.

En aquestes últimes hores s’ha publicat que el seu estat no és greu, el que ja se sospitava tenint en compte que el tenista continua als Estats Units mentre competeix en un torneig. Ara se sap que Xisca haurà d’estar ingressada fins a la setmana 34: “No corre perill la vida de Xisca ni la del bebè, però en algun moment se l’ha de sotmetre a una intervenció que estan intentant posposar per evitar problemes derivats”.

Aquesta foto de Rafa Nadal i Xisca amb els amics va fer pensar que estava embarassada | Instagram

Xisca Perelló continuarà ingressada dues setmanes més

L’empresària haurà d’estar en seguiment mèdic constant un parell de setmanes més i després haurien pensat que es recuperi a casa de la cunyada, el que està a prop del centre hospitalari. L’objectiu és que Xisca reposi perquè el bebè continuï agafant pes adequadament i tot progressi sense complicacions.

El que sembla que tindrien clar que el nen serà prematur, una informació que s’ha filtrat des de fonts properes a la parella. Rafa Nadal estaria molt enfadat per la filtració de l’ingrés de la dona, ja que sempre han intentat ser molt discrets amb la seva vida privada. En aquesta ocasió no han pogut evitar que es publiqui quin és el seu estat de salut, el que preferien que no se sabés per tal d’evitar la presència de la premsa a les portes de la clínica amb tota l’expectació mediàtica que se’n deriva.