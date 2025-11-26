La cantant Tamara va anunciar, fa dos anys, que el seu marit i ella havien decidit separar-se després de vint-i-un anys junts i quatre fills en comú. La notícia va impactar molt, ja que formaven un dels matrimonis més estables i llargs d’entre els artistes espanyols. Doncs bé, ara s’acaba de saber que tots dos encara continuen vivint junts a la mateixa casa amb la seva família nombrosa. Ha estat ella qui ha donat detalls d’aquesta decisió poc habitual en parelles separades. Com és que cap dels dos no ha marxat de la casa familiar?
L’antic matrimoni manté una relació excel·lent, diu ella en una entrevista a la revista Diez Minutos, i tant és així que no veuen problema a continuar convivint malgrat el final de la seva història d’amor. Comparteixen casa perquè troben que aquesta és la millor manera de contribuir al benestar dels seus fills, explica. I, de fet, faran totes les festes de Nadal junts. No estan tot el dia sota el mateix sostre, ja que s’ho reparteixen una mica: “Ara quan jo arribi a casa, ell marxarà a treballar i em quedaré jo a càrrec dels nens“. D’aquesta manera, encara tenen cert sentiment d’estar vivint sols: “No ho havia fet mai, ja que vaig marxar de casa dels meus pares als 18 anys per anar a viure amb ell”.
I com han aconseguit arribar a aquest clima de pau? “Gràcies als 21 anys d’història compartida i als 21 anys en què hem conviscut“, assegura. I és que Tamara aplaudeix que el seu amor no hagi acabat, sinó que s’hagi “transformat“: “Que jo no l’estimi com a parella i com a home no significa que no l’estimi com a persona perquè és el pare dels meus fills. Tenim quatre fills i, un d’ells, té un TEA lleu. Les coses les hem de fer molt bé i units sempre, com a parella i sense ser parella”.
Tamara i el marit van ocultar que s’havien separat un temps
La Tamara també ha revelat que van fer pública la seva separació quan van veure-ho oportú per als seus fills, quan ja havien “passat el dol” tots: “Jo vaig ser qui va decidir separar-me, quan vaig explicar-li al Daniel tot el que m’estava passant i els meus sentiments. Ho va entendre perfectament, vam parlar-ho molt a casa i vaig decidir explicar-ho a la premsa perquè sempre m’heu donat molt suport”, ha tret a la llum.
Tots dos són lliures de refer la seva vida, ara, i a ella no li molesta imaginar-se l’exmarit amb una altra dona: “Si refà la seva vida estaré estupendament, ho estic desitjant perquè es mereix ser molt feliç. Jo estic oberta a l’amor perquè l’amor arriba quan ha d’arribar“.