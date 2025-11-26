La cantante Tamara anunció, hace dos años, que su marido y ella habían decidido separarse después de veintiún años juntos y cuatro hijos en común. La noticia impactó mucho, ya que formaban uno de los matrimonios más estables y largos entre los artistas españoles. Pues bien, ahora se acaba de saber que ambos aún continúan viviendo juntos en la misma casa con su numerosa familia. Ha sido ella quien ha dado detalles de esta decisión poco habitual en parejas separadas. ¿Por qué ninguno de los dos ha dejado la casa familiar?

El antiguo matrimonio mantiene una relación excelente, dice ella en una entrevista a la revista Diez Minutos, y tanto es así que no ven problema en continuar conviviendo a pesar del final de su historia de amor. Comparten casa porque encuentran que esta es la mejor manera de contribuir al bienestar de sus hijos, explica. Y, de hecho, harán todas las fiestas de Navidad juntos. No están todo el día bajo el mismo techo, ya que se lo reparten un poco: «Ahora cuando yo llegue a casa, él se irá a trabajar y me quedaré yo a cargo de los niños«. De esta manera, aún tienen cierto sentimiento de estar viviendo solos: «No lo había hecho nunca, ya que me fui de casa de mis padres a los 18 años para ir a vivir con él».

¿Y cómo han conseguido llegar a este clima de paz? «Gracias a los 21 años de historia compartida y a los 21 años en que hemos convivido«, asegura. Y es que Tamara aplaude que su amor no haya terminado, sino que se haya «transformado«: «Que yo no lo ame como pareja y como hombre no significa que no lo ame como persona porque es el padre de mis hijos. Tenemos cuatro hijos y, uno de ellos, tiene un TEA leve. Las cosas las tenemos que hacer muy bien y unidos siempre, como pareja y sin ser pareja».

Tamara se ha separado del marido pero sigue viviendo con él | TVE

Tamara y el marido ocultaron que se habían separado un tiempo

Tamara también ha revelado que hicieron pública su separación cuando lo vieron oportuno para sus hijos, cuando ya habían «pasado el duelo» todos: «Yo fui quien decidió separarse, cuando le expliqué a Daniel todo lo que me estaba pasando y mis sentimientos. Lo entendió perfectamente, lo hablamos mucho en casa y decidí contarlo a la prensa porque siempre me habéis dado mucho apoyo», ha sacado a la luz.

Ambos son libres de rehacer su vida, ahora, y a ella no le molesta imaginarse al exmarido con otra mujer: «Si rehace su vida estaré estupendamente, lo estoy deseando porque se merece ser muy feliz. Yo estoy abierta al amor porque el amor llega cuando tiene que llegar«.