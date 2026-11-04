Sergi Arola va ser un dels cuiners més mediàtics de principis dels 2000, però va acabar protagonitzant un munt de titulars escandalosos pels problemes econòmics que va acabar patint. Els deutes amb Hisenda van provocar que li precintessin un local que acabaria tancant poc després, fins al punt que va acabar arruïnant-se i marxant a Xile per intentar a refer la seva vida. Ara, gairebé vint anys després d’aquella mala època, el català ha reaparegut en el programa de Sonsoles Ónega i ha reconegut que ni tan sols va arribar a ser conscient del tot de la mala gestió que estava fent de tot plegat.
“La meva ment estava massa ocupada en cuinar i no vaig preocupar-me d’aprendre a gestionar els restaurants. Tota aquella època ha acabat sent una lliçó de vida“, ha deixat anar. El temps li ha donat perspectiva i ha lamentat que no va sentir-se “gens sostingut” pels seus companys. Després de quinze anys cuinant a Xile, ara torna a Madrid per intentar aportar tot el que ha après allà. En una entrevista a Informalia, explica que ha estat set anys recorrent el país en un programa amb tres temporades en el que ha conegut com és la seva gastronomia: “En aquest restaurant faré més de director gastronòmic que de xef, portaré la batuta de tot el que fem amb un equip darrere que té 12 restaurants a Xile”.
Com és que Sergi Arola ha estat vivint tants anys a Xile?
Sergi Arola ha estat vivint al país sud-americà, però ha vingut a la capital espanyola amb freqüència perquè allà viuen les seves dues filles. Per primera vegada, ha explicat públicament que una es dedica als Recursos Humans i que, l’altra, és psicòloga, criminòloga i treballadora social que treballa en un banc d’aliments. El cuiner assegura que estan molt orgulloses d’ell i del canvi de vida que ha experimentat després dels problemes que va patir: “Quan miro enrere, l’única cosa del que em penedeixo és d’haver donat molts titulars. Penso que hauria d’haver estat més discret i haver-me controlat més”.
“En el meu cas, he d’admetre que m’ha afectat en el millor dels sentits i m’ha enriquit moltíssim“, assegura. Sergi Arola va marxar cap allà quan van oferir-li presentar un programa de televisió, però va quedar-s’hi perquè allà va conèixer la seva dona actual: “Vaig anar cap allà per feina, però m’hi vaig instal·lar per amor. Ara mateix la trobo moltíssim a faltar i també als nostres quatre gats. Francisca és el millor que m’ha passat i dono gràcies a Déu per haver-la trobat perquè és la meva vida”, ha dit en una carta d’amor oberta cap a ella.
No s’instal·larà a Madrid de manera definitiva, sinó que només passarà tres o quatre dies al mes per supervisar el restaurant i visitar les seves filles. Un retorn a mitges que confia que sigui una porta oberta a un futur millor.