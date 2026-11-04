Sergi Arola fue uno de los chefs más mediáticos a principios de los 2000, pero terminó protagonizando muchos titulares escandalosos por los problemas económicos que acabó sufriendo. Las deudas con Hacienda provocaron que le precintaran un local que acabaría cerrando poco después, hasta el punto de que terminó arruinándose y marchándose a Chile para intentar rehacer su vida. Ahora, casi veinte años después de aquella mala época, el catalán ha reaparecido en el programa de Sonsoles Ónega y ha reconocido que ni siquiera llegó a ser consciente del todo de la mala gestión que estaba haciendo de todo aquello.

«Mi mente estaba demasiado ocupada en cocinar y no me preocupé de aprender a gestionar los restaurantes. Toda aquella época ha terminado siendo una lección de vida«, ha soltado. El tiempo le ha dado perspectiva y ha lamentado que no se sintió «nada apoyado» por sus compañeros. Después de quince años cocinando en Chile, ahora regresa a Madrid para intentar aportar todo lo que ha aprendido allí. En una entrevista a Informalia, explica que ha estado siete años recorriendo el país en un programa con tres temporadas en el que ha conocido cómo es su gastronomía: «En este restaurante haré más de director gastronómico que de chef, llevaré la batuta de todo lo que hacemos con un equipo detrás que tiene 12 restaurantes en Chile».

¿Cómo es que Sergi Arola ha estado viviendo tantos años en Chile?

Sergi Arola ha estado viviendo en el país sudamericano, pero ha venido a la capital española con frecuencia porque allí viven sus dos hijas. Por primera vez, ha explicado públicamente que una se dedica a los Recursos Humanos y que, la otra, es psicóloga, criminóloga y trabajadora social que trabaja en un banco de alimentos. El chef asegura que están muy orgullosas de él y del cambio de vida que ha experimentado después de los problemas que sufrió: «Cuando miro atrás, lo único de lo que me arrepiento es de haber dado muchos titulares. Pienso que debería haber sido más discreto y haberme controlado más».

«En mi caso, debo admitir que me ha afectado en el mejor de los sentidos y me ha enriquecido muchísimo«, asegura. Sergi Arola se fue hacia allá cuando le ofrecieron presentar un programa de televisión, pero se quedó porque allí conoció a su actual esposa: «Fui hacia allá por trabajo, pero me instalé por amor. Ahora mismo la echo muchísimo de menos y también a nuestros cuatro gatos. Francisca es lo mejor que me ha pasado y doy gracias a Dios por haberla encontrado porque es mi vida», ha dicho en una carta de amor abierta hacia ella.

Los problemas con Hacienda hicieron que precintaran su restaurante en Madrid | Antena 3

Sergi Arola explica en qué momento vital se encuentra | Antena 3

No se instalará en Madrid de manera definitiva, sino que solo pasará tres o cuatro días al mes para supervisar el restaurante y visitar a sus hijas. Un retorno a medias que confía sea una puerta abierta a un futuro mejor.