Selena Gómez i Benny Blanco s’han convertit en matrimoni aquest cap de setmana. L’estrella de Disney i el productor musical són oficialment marit i muller després de passar per l’altar aquest 27 de setembre en una cerimònia idíl·lica i molt romàntica. Poques hores després d’aquest enllaç tan esperat, la parella ha compartit a través de les seves xarxes socials les instantànies i els detalls més destacats de l’esdeveniment, com el vestit de núvia que ha fet servir Selena, l’enorme anell que porta a la mà la cantant i la complicitat de la parella.
Els detalls més destacats de la boda de Selena Gómez
Molts joves han anat fent-se grans veient Selena Gómez a la televisió. La cantant i actriu ha estat una de les estrelles de Disney, sobretot recordada pel seu paper a la sèrie Los Magos de Waverly Place. La parella s’ha donat el ‘sí, vull’ en una cerimònia intima a Califòrnia, on han estat acompanyats d’altres estrelles i amics com Taylor Swift, Paris Hilton o Ed Sheeran.
El vestit de núvia ha estat clàssic i sota l’estil de Selena Gomez, de Ralph Lauren amb una silueta fluida fins als peus, coll d’estil halter i l’esquena al descobert, amb petits brodats per la zona del pit i fins a la falda, informa Vanitatis.
Per la seva banda, Benny Blanco ha optat per un esmoquin clàssic de color negre, camisa blanca i una corbata de llacet negre, amb el mocador blanc a la butxaca de la jaqueta. Tot plegat uns estilismes que reflecteixen l’estil d’una boda clàssica i sofisticada.
L’anell de la núvia
Selena Gómez ha compartit un carrusel amb les imatges del seu actual marit, on se la pot veure tota contenta i somrient. Ha estat ell qui ha compartit encara més detalls com per exemple l’anell de la núvia.
Es tracta d’una peça molt exquisida, amb un diamant enorme, igual que el braçalet que porta el productor musical, ple de brillants i diamants que no deu ser pas econòmic. Segons alguns mitjans, la joia podria costar prop d’un milió de dòlars. En aquest carrusel, Benny Blanco ha afegit algunes fotografies del dia de l’enllaç, com una imatge de la seva dona adormida a la falda després d’un dia tan emocionant. “M’he casat amb una autèntica princesa Disney”, ha escrit en el post.
Sigui com sigui, ha estat una de les bodes més mediàtiques i esperades de l’any, tot i que aviat s’espera que la seva íntima amiga Taylor Swift també entri en aquesta nova etapa sentimental amb el seu xicot Travis Kelce, amb qui es va comprometre a finals del mes d’agost.