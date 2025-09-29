Selena Gómez y Benny Blanco se han convertido en matrimonio este fin de semana. La estrella de Disney y el productor musical son oficialmente marido y mujer después de pasar por el altar este 27 de septiembre en una ceremonia idílica y muy romántica. Pocas horas después de este enlace tan esperado, la pareja ha compartido a través de sus redes sociales las instantáneas y los detalles más destacados del evento, como el vestido de novia que ha usado Selena, el enorme anillo que lleva en la mano la cantante y la complicidad de la pareja.

Los detalles más destacados de la boda de Selena Gómez

Muchos jóvenes han ido creciendo viendo a Selena Gómez en la televisión. La cantante y actriz ha sido una de las estrellas de Disney, sobre todo recordada por su papel en la serie Los Magos de Waverly Place. La pareja se ha dado el ‘sí, quiero’ en una ceremonia íntima en California, donde han estado acompañados de otras estrellas y amigos como Taylor Swift, Paris Hilton o Ed Sheeran.

El vestido de novia ha sido clásico y bajo el estilo de Selena Gomez, de Ralph Lauren con una silueta fluida hasta los pies, cuello de estilo halter y la espalda descubierta, con pequeños bordados por la zona del pecho y hasta la falda, informa Vanitatis.

Detalles del vestido de novia de Selena Gómez | Instagram

Por su parte, Benny Blanco ha optado por un esmoquin clásico de color negro, camisa blanca y una corbata de lazo negra, con el pañuelo blanco en el bolsillo de la chaqueta. Todo un estilismo que refleja el estilo de una boda clásica y sofisticada.

El anillo de la novia

Selena Gómez ha compartido un carrusel con las imágenes de su actual marido, donde se la puede ver toda contenta y sonriente. Ha sido él quien ha compartido aún más detalles como por ejemplo el anillo de la novia.

Así es el anillo de matrimonio de Selena Gómez | Instagram

Se trata de una pieza muy exquisita, con un diamante enorme, igual que la pulsera que lleva el productor musical, llena de brillantes y diamantes que no debe ser nada económica. Según algunos medios, la joya podría costar cerca de un millón de dólares. En este carrusel, Benny Blanco ha añadido algunas fotografías del día del enlace, como una imagen de su esposa dormida en el regazo tras un día tan emocionante. «Me he casado con una auténtica princesa Disney», ha escrito en el post.

Sea como sea, ha sido una de las bodas más mediáticas y esperadas del año, aunque pronto se espera que su íntima amiga Taylor Swift también entre en esta nueva etapa sentimental con su novio Travis Kelce, con quien se comprometió a finales del mes de agosto.