Rodri és en boca de tots ara que l’han convertit en el capità de la selecció espanyola, un càrrec per al migcampista –i millor jugador del Mundial 2026- que l’ha fet protagonista al camp. Ara bé, també se n’està parlant a les revistes del cor i això sí que és novetat. El futbolista és molt gelós de la seva intimitat, fins al punt que ni tan sols té perfils a les xarxes socials per evitar aquesta expectació mediàtica que comporta. Ara bé, en una entrevista conjunta a TVE ha acabat confessant detalls de la història d’amor amb la seva parella. L’esportista surt amb la cirurgiana Laura Iglesias des de fa gairebé una dècada. Com la va conèixer? La història no té pèrdua.
Com es van conèixer Rodri i Laura?
Tots dos estudiaven a la Universitat Jaume I de Castelló, quan ell cursava la carrera d’Administració i Direcció d’Empreses i ella, en canvi, Medicina. Ella és dos anys més jove, així que quan ell la va conèixer va voler que se sotmetés a les proves típiques que han de passar els novells. Ella ha tret a la llum quina frase va dir-li per lligar amb ella: “Novata, recull-me la safata”. En aquell moment, la Laura va recollir-se-la a tots excepte a ell: “Creia que m’estava vacil·lant i quan vaig saber que era un futbolista… Vaig dir, calma”.
Allà hauria començat el “recorregut dur” que va fer Rodri per conquistar-la: “Ella anava amb compte perquè sabia que era jugador de futbol i volia anar amb compte, no hi havia manera que em digués que sí a sortir amb mi”. I és que tots coneixem l’estereotip dels futbolistes i no és de mantenir relacions estables i fidels.
La Laura ha reconegut que és cert que no li va posar les coses fàcils: “Va estar entre un mes i mig i dos mesos sense parar d’intentar conquistar-me, s’ho va currar moltíssim”. Fins que un dia, finalment, van fer-se un petó. Bé, li va fer ella: “Estàvem veient una pel·lícula de dibuixos animats a la meva habitació i vaig fer-li un petó”. El futbolista ha reconegut que li ha anat molt bé tenir una parella amb les idees clares al seu costat, una noia molt estudiosa i treballadora que va ajudar-lo a treure’s de sobre la pressió de jugar a Primera Divisió.
Una parella consolidada que demostra que els estereotips, a vegades, no són certs.