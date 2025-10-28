Pitingo ha trencat el seu silenci. Era el passat mes de juny quan la revista Vanitatis es feia ressò de la separació entre Pitingo i la seva dona Verónica Fernández després de 17 anys de matrimoni. Ara, però, ha estat aquest dimarts 28 d’octubre quan el cantant ha compartit un comunicat molt extens a través de les seves xarxes socials després de rebre algunes trucades i per evitar que les informacions sortissin a la llum abans.
El comunicat de Pitingo
L’artista ha anunciat el divorci en un llarg comunicat que es pot llegir en el seu perfil de les xarxes socials. “Vull que ho sapigueu per mi, abans que ho digui ningú més. Sé que la premsa sempre m’ha tractat amb respecte, però he rebut diverses trucades i sento que haig de ser jo qui ho expliqui, amb calma i amb veritat”, comença el text en què confirma la notícia i revela com està la seva situació sentimental actualment després de la ruptura. “Fa ja més d’un any i mig que Verónica i jo tenim camins diferents, i avui puc dir amb serenitat que estem oficialment divorciats”, declara.
En el missatge dedica unes paraules molt maques per a la seva exdona i mare del seu fill Manuel. “Per això només puc tenir cap a ella respecte i gratitud. Manuel estima profundament la seva mare. Entre ells existeix un vincle preciós que res ni ningú podrà trencar“, exposa l’artista.
Una nova etapa sentimental
Aprofitant aquesta carta oberta amb els seus seguidors, Pitingo ha revelat quina és la seva situació sentimental actual. Un any i mig després d’haver-se separat i amb els papers del divorci signats, l’artista ha expressat que ara comparteix la seva vida amb Laura, el seu “primer amor” que va conèixer “fa més de 30 anys”. “La vida ens ha unit una altra vegada. Una dona bona, serena, amb un cor enorme, que ha sabut donar-me calma, alegria i molta veritat”. Ara bé, el músic ha volgut deixar clar que la seva relació actual “no va ser el motiu de la separació”. “La nostra relació va començar molt de temps després, quan tots dos ja havíem refet les nostres vides per camins diferents”. La relació va tan bé que fins i tot els fills de tots dos viuen junts.
“No hi ha hagut terceres persones, ni històries tèrboles, només el pas del temps, la vida i els seus camins“, ha aclarit per intentar evitar equívocs. “Avui només demano comprensió, afecte i respecte, perquè l’important és que el meu fill creixi feliç, sabent que està envoltat d’amor pertot arreu“, expressa abans d’agrair el suport que ha rebut. Tot plegat, un comunicat que ha arribat per sorpresa i que detalla els canvis vitals de l’artista.