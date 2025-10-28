Pitingo ha roto su silencio. Fue el pasado mes de junio cuando la revista Vanitatis se hizo eco de la separación entre Pitingo y su esposa Verónica Fernández después de 17 años de matrimonio. Ahora, sin embargo, ha sido este martes 28 de octubre cuando el cantante ha compartido un comunicado muy extenso a través de sus redes sociales tras recibir algunas llamadas y para evitar que las informaciones salieran a la luz antes.

El comunicado de Pitingo

El artista ha anunciado el divorcio en un largo comunicado que se puede leer en su perfil de las redes sociales. «Quiero que lo sepáis por mí, antes de que lo diga nadie más. Sé que la prensa siempre me ha tratado con respeto, pero he recibido varias llamadas y siento que debo ser yo quien lo explique, con calma y con verdad», comienza el texto en el que confirma la noticia y revela cómo está su situación sentimental actualmente después de la ruptura. «Hace ya más de un año y medio que Verónica y yo tenemos caminos diferentes, y hoy puedo decir con serenidad que estamos oficialmente divorciados», declara.

Familia, necesito contaros algo.

Quiero que lo sepáis por mí, antes de que lo diga nadie más.

Sé que la prensa siempre me ha tratado con respeto, pero he recibido varias llamadas y siento que debo ser yo quien lo cuente, con calma y con verdad.



Hace ya más de un año y medio que… pic.twitter.com/2b9cv4yyWv — PITINGO ® (@Pitingo) October 28, 2025

En el mensaje dedica unas palabras muy bonitas para su exesposa y madre de su hijo Manuel. «Por eso solo puedo tener hacia ella respeto y gratitud. Manuel ama profundamente a su madre. Entre ellos existe un vínculo precioso que nada ni nadie podrá romper«, expone el artista.

Una nueva etapa sentimental

Aprovechando esta carta abierta con sus seguidores, Pitingo ha revelado cuál es su situación sentimental actual. Un año y medio después de haberse separado y con los papeles del divorcio firmados, el artista ha expresado que ahora comparte su vida con Laura, su «primer amor» que conoció «hace más de 30 años». «La vida nos ha unido otra vez. Una mujer buena, serena, con un corazón enorme, que ha sabido darme calma, alegría y mucha verdad». Ahora bien, el músico ha querido dejar claro que su relación actual «no fue el motivo de la separación». «Nuestra relación comenzó mucho tiempo después, cuando ambos ya habíamos rehecho nuestras vidas por caminos diferentes». La relación va tan bien que incluso los hijos de ambos viven juntos.

Pitingo revela qui és la seva nova parella després del divorci | Europa Press

«No ha habido terceras personas, ni historias turbias, solo el paso del tiempo, la vida y sus caminos«, ha aclarado para intentar evitar equívocos. «Hoy solo pido comprensión, afecto y respeto, porque lo importante es que mi hijo crezca feliz, sabiendo que está rodeado de amor por todas partes«, expresa antes de agradecer el apoyo que ha recibido. En definitiva, un comunicado que ha llegado por sorpresa y que detalla los cambios vitales del artista.