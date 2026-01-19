Pau Gasol i Cat McDonnell han anunciat el naixement de la seva tercera filla, una nena que els ha convertit en família nombrosa després de temps desitjant-ho. La parella, que havia mantingut en secret aquest embaràs, ho ha celebrat en gran i ha fet una publicació compartida als seus perfils d’Instagram. “Agraïts de tenir 10 dits petits més per estimar. T’estimem, germana petita. T’estimem, Olivia“. D’aquesta manera, a més a més, han tret a la llum quin nom han escollit. Es tracta d’un dels més populars dels últims anys, un nom molt maco i bastant internacional que ha guanyat uns quants adeptes recentment.
En aquest post adorable, han compartit un vídeo en què es veu com fan una torre amb totes les seves mans: les de l’exjugador de bàsquet, les de la seva dona americana, les de la filla gran i les del fill mitjà. Totes, a sobre de la petita maneta de l’Olivia. I, la fotografia, amb els peuets de la nena en primer pla en una imatge que la mostra estirada panxa enlaire de tal manera que protegeixen que es vegi la seva cara.
Els petits Ellie i Max han donat la benvinguda a la seva germaneta, quan ells acaben de fer 5 i 3 anys respectivament. De moment, semblen bastant encantats amb la seva arribada tal com mostra una altra de les instantànies que han volgut publicar en la qual es veu la nena gran passejant el cotxet de la bebè.
Pau Gasol i Cat McDonnell, un matrimoni molt estable des de fa 10 anys
El matrimoni sempre ha mantingut una relació bastant discreta, des de fa 10 anys quan van començar. Mentre que no acostumem a veure’ls junts en públic, sí que és cert que han convertit els seus perfils d’Instagram en el millor aparador de la seva vida familiar. Aquí, és habitual veure’ls dedicar-se missatges macos i ben romàntics, fins al punt que confessen públicament sentir-se “molt afortunats” d’haver-se trobat i de tenir-se mútuament.
Ara que són pares de família nombrosa, de la que presumeixen sempre que poden, la felicitat es multiplica i la casa s’omple de més petitons. No se sap quin dia ha nascut exactament aquest últim bebè, però si les fotos són recents aquest hauria estat un naixement de finals d’any o fins i tot dels primers dies del 2026. Bones notícies que, com era d’esperar, han alegrat moltíssim els seus fans que han omplert les xarxes de felicitacions per la família maca que estan creant.