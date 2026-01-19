Pau Gasol y Cat McDonnell han anunciado el nacimiento de su tercera hija, una niña que los ha convertido en familia numerosa después de tiempo deseándolo. La pareja, que había mantenido en secreto este embarazo, lo ha celebrado a lo grande y ha hecho una publicación compartida en sus perfiles de Instagram. «Agradecidos de tener 10 deditos más para amar. Te queremos, hermanita. Te queremos, Olivia«. De esta manera, además, han revelado qué nombre han elegido. Se trata de uno de los más populares de los últimos años, un nombre muy bonito y bastante internacional que ha ganado algunos adeptos recientemente.

En este post adorable, han compartido un vídeo en el que se ve cómo hacen una torre con todas sus manos: las del exjugador de baloncesto, las de su esposa americana, las de la hija mayor y las del hijo mediano. Todas, sobre la pequeña manita de Olivia. Y, la fotografía, con los piececitos de la niña en primer plano en una imagen que la muestra estirada boca arriba de tal manera que protegen que se vea su cara.

Los pequeños Ellie y Max han dado la bienvenida a su hermanita, cuando ellos acaban de cumplir 5 y 3 años respectivamente. De momento, parecen bastante encantados con su llegada tal como muestra otra de las instantáneas que han querido publicar en la cual se ve a la niña mayor paseando el cochecito del bebé.

Los dos hermanos mayores han dado la bienvenida a la pequeña | Instagram

La hija mayor del matrimonio ejerce encantada de hermana mayor | Instagram

Pau Gasol y Cat McDonnell, un matrimonio muy estable desde hace 10 años

El matrimonio siempre ha mantenido una relación bastante discreta, desde hace 10 años cuando comenzaron. Mientras que no acostumbramos a verlos juntos en público, sí que es cierto que han convertido sus perfiles de Instagram en el mejor escaparate de su vida familiar. Aquí, es habitual verlos dedicarse mensajes bonitos y muy románticos, hasta el punto de confesar públicamente sentirse «muy afortunados» de haberse encontrado y de tenerse mutuamente.

Ahora que son padres de familia numerosa, de la que presumen siempre que pueden, la felicidad se multiplica y la casa se llena de más pequeñitos. No se sabe qué día ha nacido exactamente este último bebé, pero si las fotos son recientes este habría sido un nacimiento de finales de año o incluso de los primeros días del 2026. Buenas noticias que, como era de esperar, han alegrado muchísimo a sus fans que han llenado las redes de felicitaciones por la bonita familia que están creando.