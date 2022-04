L’entrevista més tendra de Pau Gasol: “Ser pare és meravellós”

Pau Gasol va decidir retirar-se del bàsquet l’octubre de l’any passat, moment en el que va posar fi a una carrera esportiva més que exitosa. El català ha estat un dels millors jugadors a l’NBA, però l’edat i les lesions estaven impedint que gaudís i va preferir marxar per la porta gran. Ara descansa a San Francisco amb la dona i la filla, la petita Elisabet Gianna d’un any i mig. Juntament amb Cat McDonnell, reportera esportiva de la FOX, ha format una família ben maca de la que presumeix sempre que pot en el seu perfil d’Instagram. Allà podem veure un autèntic àlbum familiar amb un munt de fotografies de la nena, de qui es mostra totalment enamorat.

I és des d’aquesta tranquil·litat que ha concedit unes declaracions a Marca en les que reflexiona sobre els primers mesos fora de la pista: “Estic en pau en haver fet el pas i poder haver acabat jugant com volia. Sense cap mena de dubte, aquesta és una gran transició en la meva vida. Estic gaudint dels punts positius i a poc a poc accepto que el capítol de jugador ha acabat. Quan parlo de la meva situació actual, sempre repeteixo que el millor és la flexibilitat i l’estabilitat de poder passar més temps a casa amb la meva dona i la meva filla“.

“Ser pare és una cosa molt especial, veure créixer la nostra petita és meravellós. Agraeixo que sigui petita en un moment de la meva vida en el que no estic competint ni viatjant molt, no torno a casa exhaust o cremat. Tinc la possibilitat de fer coses amb ella i és genial. Ser pare o mare a temps complet és una feina brutal. La meva dona i jo ens complementem molt bé i ens donem llibertat per fer descansos. És més difícil ser pare que guanyar un anell. La paternitat i la maternitat és el més difícil que pots fer a la vida i també el més important. Guanyar un campionat és maco, però puntual. Mentre que ser pare és dia a dia i per a sempre. Això és el que realment deixes”.

Pau Gasol, amb la dona i la filla en una foto molt tendra | Instagram

Pau Gasol felicita l’aniversari a la petita | Instagram

Una parella molt enamorada i un pare molt entregat que demostra com s’estima la dona i la filla, una nena a qui adora i de la que es mostra molt orgullós. La vida ha canviat radicalment a l’estrella del bàsquet, que ara es prepara per a un nou capítol en la seva vida professional.