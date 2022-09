Nuria Roca, sense filtre: què pensa dels companys d’Antena 3?

Nuria Roca ha tornat a la feina després d’un estiu en què no ha desconnectat com mai no havia fet. La presentadora s’ha reincorporat a la tertúlia d’El Hormiguero i es prepara per a posar-se al capdavant de La Roca, el programa de La Sexta. Enguany celebra el 50è aniversari, una xifra rodona que no li preocupa: “No estic cada dia més jove, però tampoc no ho pretenc. El que vull és que es noti que em cuido”.

En la seva reaparició, ha confessat que afronta aquesta nova temporada amb moltes ganes: “El que més m’agrada de mi mateixa és que sempre encaro els projectes amb molta il·lusió i optimisme. De la mateixa manera, el meu defecte també té a veure en aquest optimisme que a vegades acaba sent malaltís… Ara bé, l’actitud davant la vida és fonamental per poder viure-la bé. Aquest estiu, per exemple, després de dos anys sense vacances, l’he aprofitat al màxim. He descansat, he gaudit de la meva família, de la meva parella i dels meus amics”, explica a El Mundo.

Ara se centra en preparar la nova temporada de La Roca, programa que presenta a La Sexta els diumenges a la tarda. Són quatre hores i mitja de directe, el que fa que necessiti molta preparació. A més a més, tornarà a compaginar-ho amb altres feines: “A El Hormiguero participaré en les tertúlies i també estaré al capdavant de la secció dels titulars i de la màgia. Per una altra banda, hauré de viatjar molt perquè tinc molts compromisos publicitaris… fins al punt que aquest octubre he de marxar a Los Angeles!”.

Nuria Roca també és influencer | Instagram

Nuria Roca se sincera sobre els companys d’El Hormiguero

La temporada passada va guanyar-se el dret a ser la presentadora substituta de Pablo Motos, que engany torna a premiar el seu talent: “Poder formar part del programa és un autèntic luxe dins de la professió i ho visc amb molta responsabilitat i també emoció. Pablo és una persona especial en tots els sentits, sempre vol el millor i això fa que l’excel·lència estigui en el seu programa. Com a professional és un tità i com a amic, molt bon amic dels seus amics”.

Nuria Roca també ha opinat sobre Pilar Rubio i Tamara Falcó, dues de les altres companyes de programa. Sobre la primera, ha deixat clar que li encanta la seva dedicació: “Pilar és una treballadora incansable, capaç d’esgotar a qualsevol. Té un amor propi impressionant amb una capacitat de superació espectacular”. I sobre la filla d’Isabel Preysler què ha dit? “Tamara per a mi ha estat un gran descobriment. Ella és com es veu, imprevisible i autèntica. No hi ha ningú com ella”.

La presentadora reflexiona sobre el seu matrimoni amb Juan del Val

La premsa rosa parla molt del matrimoni de Nuria Roca i Juan del Val, l’escriptor amb qui col·labora a El Hormiguero. Fa anys van deixar caure que no veien malament l’opció de ser una parella oberta i des de llavors s’analitzen totes les declaracions que fan sobre el tema. Es van casar fa 22 anys, un munt d’anys que no han fet que es cansin l’un de l’altre: “L’admiració continua intacta, ens agrada estar junts i ens ho passem molt bé. Quan penso en algun pla, sempre el vull fer amb ell. És el meu pla de vida i tant de bo ho continuï sent. L’èxit de Juan em sembla meravellós i el visc com si fos meu. No puc entendre que una parella senti gelosia de l’èxit de l’altra part… Nosaltres ens coneixem molt i és fàcil comunicar-nos”, ha deixat caure.

Juan del Val i Nuria Roca estan casats des de fa 22 anys | Europa Press

La part més curiosa de l’entrevista arribava després, quan li preguntaven com viu que el seu home sigui considerat un sex-symbol per moltes dones: “M’encanta i em sembla fenomenal. A ell li encanta agradar i està encantat. M’encanta que agradi i em fascina que li encanti a les dones, encara que també té molta comunitat masculina”.