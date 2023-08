Natalia Sánchez ha destacat aquests darrers anys com una de les famoses icona de la maternitat i la lactància materna. L’actriu és mare amb Marc Clotet de dos fills, la Lia i el Neo, als qui els ha estat donant el pit en tàndem (als dos alhora). Els nens només tenen un any i mig de diferència, cosa que li ha permès poder gaudir d’aquest tipus de lactància. Ara, després de quatre anys, la filla gran ha deixat aquesta alimentació i la protagonista de Los Serrano ha volgut sincerar-se al respecte.

Ha acabat una etapa i ha volgut descriure com se sent en un post molt aplaudit per altres mares i també pels seus seguidors. Ha compartit la foto de la primera vegada que va donar el pit a la filla i una altra de l’última vegada en què ho ha fet, quan la nena té quatre anys.

“Aquestes són dues de les fotos més especials de la meva vida. La primera és de l’última vegada en què vaig donar el pit a Lia i a Neo i la segona, de la primera vegada de la meva vida en què ho feia. Mai no ho havia compartit perquè, com veieu, no són les millors fotos. Però em feia molta il·lusió fer-ho. Després de quatre anys, fa uns mesos, vam posar fi a aquesta etapa tan increïble i només puc donar les gràcies”, explica.

Natalia Sánchez reconeix que no ha estat fàcil donar el pit als dos fills alhora

La seva lactància no ha estat fàcil, sobretot perquè Lia va ser una nena prematura i només pesava 2 kg quan va néixer: “No va ser fàcil perquè es cansava moltíssim i vam haver de suplementar la seva alimentació perquè havia de guanyar pes urgentment. Jo sabia que una única gota de calostre era or pur per a ella, així que vaig voler suplementar-la amb la meva llet i això va fer que estigués enganxada al tirallet dia i nit durant un bon temps. Després d’aquell primer problema vam començar un viatge increïble”.

Quan va néixer el seu segon fill, només 16 mesos després de Lia, l’actriu va tenir clar que donaria el pit a tots dos alhora: “En el meu cap mai no havia existit la lactància en tàndem, però va resultar ser una de les decisions més encertades i afortunades que vaig poder prendre”. Amb el nen també va tenir una etapa complicada i va haver de lluitar molt per no abandonar aquest tipus d’alimentació: “Gràcies al tirallet, a la meva testarrudesa i a l’ajuda el meu àngel de lactància vam aconseguir superar-ho”.

Natalia Sánchez fa un reflexió sobre la lactància materna | Instagram

Ella més d’una vegada s’ha sincerat en el perfil d’Instagram i ha reconegut que no és un camí senzill, el de la lactància. Això sí, està encantada d’haver pogut fer-ho: “Ha merescut cada segon. La lactància m’ha ensenyat i donat tant… No només m’ha connectat amb els meus fills, amb les dones, amb la bellesa, amb el meu cos, amb la meva parella, amb la natura, amb l’instint, amb la maternitat… també amb mi mateixa. Ha estat un viatge que m’ha posat al límit més d’una vegada i m’ha permès conèixer la meva fortalesa i la meva debilitat, abraçar-les fort per sempre”.