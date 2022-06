Miguel Frigenti torna a l’hospital: tres ingressos en dos mesos

Miguel Frigenti ha preocupat els seguidors una altra vegada aquest dilluns quan ha publicat una foto des de l’hospital. En els últims mesos ha hagut de ser ingressat diverses vegades, uns problemes de salut que arrossega des de fa temps. El col·laborador de Sálvame va patir una pielonefritis aguda el passat mes d’abril, quan van detectar-li una infecció greu als ronyons.

Tota la zona li feia molt de mal, fins al punt de necessitar que li injectessin antibiòtic i calmants per al dolor. Unes hores després continuava igual, el que va començar a angoixar-lo: “Hauria d’haver millorat, però he anat a pitjor”. La infecció va derivar en una lumbociatàlgia aguda, és a dir, un dolor molt potent a la zona baixa de l’esquena que acostuma a derivar cap a les cames i els malucs.

I després d’aquestes dues intervencions mèdiques, ara ha hagut de tornar a ser ingressat per tercera vegada en només dos mesos. El tertulià i influencer ha publicat una fotografia des de la llitera en la que se’l veia amb una via posada: “Ahir a la nit van haver d’ingressar-me una altra vegada. Espero que aquesta vegada sigui la definitiva i acabar amb aquest malson d’una vegada. Gràcies als infermers i al meu xicot, que és el millor del món i no em deixa sol ni tan sols un minut”. Poc després, de fet, compartia una fotografia amb ell: “El meu tot. Gràcies per no separar-te del meu costat i per ensenyar-me a ser feliç malgrat les dificultats. T’estimo”.

Miguel Frigenti torna a l’hospital | Instagram

Miguel Frigenti agraeix el suport del xicot | Instagram

Miguel Frigenti agraeix el suport als seguidors

En el seu perfil de Twitter també ha donat les gràcies als fans pels missatges: “Hola a tots. Volia agrair tots els missatges d’estima i interès. M’estan cuidant molt bé. Espero sortir aviat de l’hospital i no tornar-hi en molt de temps. Petons a tots i gràcies per estar allà”.