El tertulià Miguel Frigenti revela per què ha hagut de ser ingressat

Miguel Frigenti ha hagut de ser ingressat a l’hospital, el que ha compartit amb els seguidors d’Instagram per mantenir la transparència que el caracteritza. El tertulià de televisió, conegut pel seu paper a Sálvame i a diversos realities de Telecinco, compartia una fotografia des del llit del centre hospitalari.

Era aquí on explicava què li havia passat: “Tinc pielonefritis aguda. Em fa mal tota la zona del ronyó dret i m’estan posant antibiòtic per a la infecció i calmants per al dolor. Aquest és el colofó d’una setmana de merda… Hauria d’haver millorat una mica des d’aquest matí, però he anat a pitjor. No podia ni tan sols estar estirat en el llit per culpa del dolor que sentia a la part baixa de l’esquena. Espero millorar”, deia. Aquesta malaltia es tracta d’una infecció a la uretra que afecta principalment els ronyons. Té diverses causes, però un dels principals motius és la presència de bacteris a l’orina.

Miguel Frigenti explica per què ha hagut d’anar a l’hospital | Instagram

El problema era que la medicació no li feia efecte i la infecció acabava derivant en una lumbociatàlgia aguda, un dolor que es produeix a la zona baixa de l’esquena i que tendeix a estendre’s fins a les cames i el gluti. El col·laborador de Telecinco publicava una fotografia de la nota que li han donat a l’hospital, en la que es pot veure que li han demanat que faci repòs relatiu, que apliqui calor i que prengui encara més medicaments.

El tertulià revela que ha empitjorat | Instagram

Els seguidors de Miguel Frigenti l’han omplert a missatges d’ànims, en els que li desitgen que es curi i que comenci a trobar-se millor aviat. De moment haurà d’estar uns dies de baixa, però ell també confia que aquest malson passi com abans millor.