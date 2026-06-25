Melendi ha venut la casa familiar on vivia amb la dona i els fills per traslladar-se a una altra que, és clar, també li costarà una autèntica fortuna. El cantant tenia un xalet en propietat a Boadilla del Monte, als afores de Madrid, però ha preferit canviar d’aires i començar una nova vida en la urbanització més cara i exclusiva de la capital. A partir d’ara, ell també serà un d’aquests rics que passegen per La Finca.
Amb moltíssima seguretat i unes zones comunes increïbles, estarà envoltat de famosos i futbolistes. I com molts poden sospitar, habitar en aquest espai tan exclusiu no és barat… En el seu cas, però, la sorpresa és que no ha optat per comprar-s’hi una casa sinó per anar-se’n de lloguer. I quant costa la broma? Doncs ni més ni menys que 25.000 € al mes, si fem cas a la informació que publica El Español, una quantitat molt i molt allunyada de les butxaques d’una família normal.
Qui ha comprat la casa de Melendi?
Als 47 anys, l’artista ha experimentat un canvi musical important que sembla que funciona perquè els fans han respost positivament i les seves butxaques continuen ben plenes de diners després d’una carrera tan llarga com la seva. Ara fa un mes que viu en aquesta petita bombolla de milionaris, un trasllat que ha estat bastant improvisat en el sentit que ha trigat molt poc en trobar venedor per a la seva casa. De fet, aquestes persones properes a ell confirmen que va trigar “poques setmanes” a desfer-se’n.
S’ha sabut que li ha comprat un empresari de l’Europa de l’Est, que s’hauria captivat per una propietat de 1.170 metres quadrats construïts i 4.000 metres quadrats més de terreny. Hi vivien des del 2019, així que no hi ha estat massa temps.
La família de Melendi ara crearan records nous en aquesta casa luxosa a dins d’una urbanització molt cobdiciada. La infància de l’artista no va ser fàcil, sobretot per culpa de l’asma agressiva amb què va néixer i que va marcar el seu dia a dia durant molt de temps. Ell que creia que es dedicaria al futbol, però al final va poder aprofitar la seva vena artística per dedicar-s’hi.