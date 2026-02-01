Melendi és un dels cantants més coneguts d’Espanya des de fa més de dues dècades, que no és fàcil. Ha aconseguit fer-se un lloc i mantenir-s’hi, un compositor asturià que ha encadenat èxits i que ha evolucionat de diferents maneres per adaptar-se als gustos del públic. És cert que, darrerament, està més centrat en una faceta empresarial que és més exitosa del que se sap públicament. El mitjà digital Vanitatis ha pogut saber que ha consolidat els seus negocis amb Jon Riberas, un empresari de l’Ibex molt important amb qui comparteix diverses societats que han creat recentment i que estan relacionades amb la inversió i la gestió corporativa.
Aquesta estranya unió empresarial hauria començat fa molt de temps perquè, curiosament, l’empresari hauria estat un dels qui va apostar per ell en el moment que la discogràfica va oferir-li publicar el seu primer disc. Van treballar junts fins al 2015, quan Melendi va fer un gir brutal a la seva carrera i imatge quan va fitxar per Sony. Ara bé, això no va voler dir que trenqués peres amb aquest inversor.
En els últims mesos, com dèiem, aquesta unió empresarial s’hauria potenciat encara més. S’ha sabut que Melendi figura com a administrador mancomunat de cinc empreses que s’acaben de crear, en les que comparteix estructura amb societats que estan vinculades a aquest gran propietari. Es tracta de negocis que estan orientats a la consultoria i a la inversió a altres companyies, asseguren, el que demostra que no només tenen a veure amb la música i que aquesta aliança va “molt més enllà”.
Melendi ha teixit un entramat empresarial “cada vegada més ampli”
El cantant hauria teixit un “entramat empresarial” fins ara desconegut pels seus fans, que aplaudiran que diversifiqui oportunitats per si la música li deixa de funcionar. Melendi és productor musical i també està darrere del llançament d’un grup infantil nou que té la seva dona i la cunyada al darrere.
I, a més a més, també hauria provat sort en el sector immobiliari. En els últims anys, sembla que l’artista ha fet inversions en aquest camp i ha participat en algunes societats que es dediquen precisament a la construcció i promoció d’habitatges. Amb tot, una doble vida com a empresari que compagina amb la música, que té una miqueta apartada perquè fa cinc anys que no publica cap cançó nova. Serà el pròxim mes de març, però, quan veurà la llum un disc molt esperat que demostra que té temps de gestionar els negocis i de compondre sempre que pot.